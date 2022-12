Napoli, salti di gioia per i tifosi: oggi sarà ufficiale

Il Napoli continua a disputare buone prestazioni nel corso delle amichevoli previste e, nel frattempo, attende un’ufficialità in particolare: può arrivare già oggi.

Il Napoli procede con gli allenamenti e con le amichevoli previsti in questo periodo di sosta sia della Serie A sia della Champions League. Proprio in attesa della ripresa del campionato appunto. L’obiettivo principale resta quello di affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi possibili per proseguire con il cammino intrapreso. Nel frattempo, poi, potrebbe già nella giornata di oggi arrivare un’ufficialità. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli sta dimostrando, nel corso di queste amichevoli di volta in volta giocate, di avere diversi assi nella manica. Giacomo Raspadori, primo tra tutti, sta mostrando ad esempio le proprie qualità, il proprio senso del gol e si sta consolidando come un’arma in più a disposizione di Spalletti.

In attesa della ripresa del campionato, quindi, con la sfida contro l‘Inter a San Siro prevista per il 4 gennaio, si ragiona su un’altra gara che potrebbe essere un ulteriore banco di prova per gli azzurri. E l’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Napoli, la possibilità di sfidare il Lille si fa sempre più concreta: entro oggi potrebbe arrivare l’ufficialità

Una dopo l’altra, il Napoli sta affrontando ogni amichevole nel migliore dei modi possibile. Sia contro l’Antalyaspor sia contro il Crystal Palace sono arrivate vittorie che hanno regalato conferme. E nel mirino, per sabato 17 dicembre, c’è la gara da disputare contro il Villarreal.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, però, entro quest’oggi potrebbe arrivare anche l’ufficialità di un’altra partita da giocare questa volta contro il Lille. La data dovrebbe essere quella del 21 dicembre e il Maradona, insieme a tutti i tifosi partenopei, si sta preparando per accogliere l’evento. Con il livello che certamente si alza, presupponendo un ulteriore banco di prova.

“La prima fase della preparazione – si legge sulle colonne de ‘La Repubblica’ – è archiviata. Adesso si riparte dal Training Center di Castel Volturno con i due appuntamenti al Maradona di questo strano precampionato di dicembre: sabato alle 20.30 il Villarreal di Reina e Albiol. Mercoledì 21 dicembre (oggi si attendono novità ufficiali) contro il Lille“. Non resta perciò che attendere il comunicato ufficiale da parte del club azzurro.