Argentina-Croazia, Adani contro tutti in diretta: lo ha detto davvero

Si sta giocando in questi minuti Argentina-Croazia, prima semifinale di questo Mondiale in Qatar. Adani ha spiazzato tutti in telecronaca.

Siamo arriva nella fase finale del Mondiale. Le due big rimaste in gioco, Argentina e Francia, dovranno giocarsela contro Croazia e Marocco, due squadre sulla carta ampiamente alla portata. Ma questo Mondiale, lo abbiamo ormai capito, riserva grandi sorprese (chiedere a Germania, Brasile e Portogallo). Certo, le favorite restano proprio le squadre allenate da Scaloni e Deschamps.

In questo momento c’è in campo proprio l’albiceleste, che ha chiuso il primo tempo sul 2-0. Le reti dal dischetto di Messie quella poco dopo di Julian Alvarez (che ha anche procurato il penalty!) stanno in questo momento decidendo una partita dove l’Argentina è protagonista assoluta. Poca Croazia in campo fino a questo momento, con Modric e compagni che appena qualche giorno fa hanno fatto fuori un’altra grande del calcio sudamericano, il Brasile di Tite e Neymar.

Argentina-Croazia, c’è Adani in telecronaca: albiceleste avanti

Come ormai noto, il Mondiale in Italia è trasmesso dalla Rai che sta proponendo ai suoi telespettatori tutte le partite della competizione. Ampio spazio fin dalla fase a gironi, ed ora si aspetta soltanto la finale per capire chi alzerà la Coppa del Mondo. Sarà l’Argentina? Lo spera, forse, uno che ama profondamente il calcio argentino e sudamericano come Lele Adani, spesso commentatore tecnico proprio in questo Mondiale.

L’ex difensore dell’Inter è stato anche vittima di forti critiche sui social, proprio per la foga messa in sede di telecronaca quando in campo si è ritrovata proprio l’Argentina. Già ai tempi di ‘Sky Sport’ abbiamo avuto modo di assistere alla telecronache di Adani, che non ha sempre messo a disposizione dei telespettatori uno stile molto appassionato.

Adani, risposta dura ai critici

E cosi nuovamente Lele Adani, insieme a Stefano Bizzotto, stanno commentando la sfida tra Argentina e Croazia. L’ex difensore dell’Inter, poco dopo la seconda rete dell’Argentina, si è lasciato andare ad un commento molto particolare, che è sembrato una vera e propria risposta alle critiche avute negli scorsi giorni.

“Noi perché dovremmo stare qui a contenerci? Invece di ringraziare per un giocatore che fa queste cose…”, le parole di Adani riferendosi proprio a Lionel Messi. Bizzotto non ha ovviamente raccolto la frecciata, facendo cadere tutto all’interno della lunga telecronaca. Adani, come al solito, non le manda di certo a dire.