“È perfetto per Maldini”: Milan, spunta un nome nuovo dal Mondiale

Il Milan lavora in vista della seconda parte di stagione. C’è chi però si occupa di dare qualche consiglio al club rossonero e a Maldini.

Il Milan di Stefano Pioli ha vissuto un 2022 emozionante. Il club rossonero, dopo anni difficili, è tornato quasi inaspettatamente alla vittoria ed ha vinto il campionato di Serie A. La società è stata brava a puntare su giovani interessanti e senza spese enormi è riuscita a scavalcare club come Inter o Napoli. Nello specifico Pioli ha vinto un testa a testa di altissimo livello contro i cugini, guidati da Simone Inzaghi.

Il club rossonero ha avuto maggiori difficoltà in questa nuova stagione, ma è comunque secondo in classifica, dietro al Napoli capolista. L’ex calciatore marocchino Jeda ha dato consigli di mercato al club rossonero, che, già guarda con grande attenzione in casa Marocco. Jeda è intervenuto ai microfoni di Tv Play a Calciomercato.it ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ounahi ha 22 anni e sta ricevendo numerosi complimenti, penso a Luis Enrique in conferenza. Ora, visto questi Mondiali è facile, ma di lui si parlava bene anche in Ligue 1. Chi lo prende ora fa un affare, sia per i risultati sia perchè lo andrebbe a rivendere a cifre superiori. In Italia lo vedrei in un top club. Un grande direttore sportivo come Maldini potrebbe portarlo al Milan con grande lungimiranza, sarebbe un grande affare oltre alla questione Ziyech”.

Non solo Milan, Jeda parla del suo Marocco

L’ex calciatore non ha parlato solo del Milan, ma anche del suo Marocco, grande rivelazione di questo Mondiale. L’ex attaccante ha spiegato la crescita del calcio marocchino: “Sono diversi anni nel movimento calcistico marocchino che si lavora molto nelle academy, anche sotto l’ala del re e questo vuole dare grandi opportunità. La nazione è un po indietro nelle strutture, penso soprattutto nelle province, ma in giro ci sono tanti talenti”. Jeda ha infine concluso parlando di Amrabat:

“Sta dimostrando grande affidabilità in questi Mondiali. Sta dimostrando grande personalità e gioca queste gare come fossero gare qualsiasi. E’ un ragazzo molto carismatico, Italiano non ne può far a meno. Credo che dopo questi Mondiali diversi club europei saranno sulle sue tracce”.