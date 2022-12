“È il migliore”: Napoli, il messaggio non lascia dubbi. De Laurentiis gongola

Il Napoli di Spalletti è al lavoro in vista di gennaio. Il club azzurro sta lavorando per continuare la rincorsa verso il sogno scudetto.

Il campionato italiano di Serie A inizierà tra meno di un mese e le squadre hanno già cominciato la preparazione in vista di questa seconda inedita parte di stagione. Il Napoli capolista ha affrontato una tournée in Turchia dove ha disputato e vinto due amichevoli, tutt’altro che semplici. Gli azzurri di Luciano Spalletti, autentica rivelazione di questa prima parte della stagione, non vedono l’ora di riprendere da dove avevano lasciato.

Non solo gli azzurri perchè almeno un altro paio di squadre possono annoverarsi tra le sorprese di questo campionato. Se l’Atalanta di Gasperini, nonostante le varie cessioni, è da tempo una certezza del nostro campionato, una delle rivelazioni di questa stagione è l’Udinese di Sottil. La squadra friulana ha mostrato diversi giovani interessanti ed un gioco a tratti spumeggiante che ha messo in difficoltà diverse big.

Uno dei calciatori più interessanti del club bianconero è il centrale difensivo Jaka Bijol. Un calciatore possente fisicamente e molto abile sui colpi di testa, caratteristica che gli ha consentito di fare anche qualche gol. Il calciatore ha parlato in un’interessante intervista ai microfoni della pagina Chiamarsi Bomber ed ha rivelato alcuni interessanti quesiti.

Napoli, Bijol elogia Osimhen

Il calciatore sloveno ha parlato dei momenti speciali di questa prima parte di stagione: “Il gol contro l’Inter è stato il mio primo gol in A ed il primo davanti ai nostri tifosi. E’ qualcosa di speciale per me. Sperò di fare bene anche nella seconda parte di stagione”. Il gigante ha continuato ed ha parlato del centravanti del Napoli Victor Osimhen, solo belle parole per il forte bomber nigeriano:

“Il centravanti più forte mai affrontato? Victor Osimhen è davvero forte. Contro il Napoli ho avuto grandi difficoltà, lui è veloce e sa bene come muoversi in mezzo al campo”. Un ulteriore attestato di stima per l’attuale capocannoniere della Serie A. Osimhen guida infatti la classifica cannonieri, nonostante qualche assenza di troppo in campionato dovuta a dei problemi fisici. I suoi numeri sono sul taccuino di diversi club europei e sicuramente anche De Laurentiis è contento di sentire tutti questi complimenti per il suo bomber principe.