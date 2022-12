“Non l’ho sentito”: Napoli, l’annuncio dell’agente gela i tifosi

L’agente è intervenuto alla trasmissione ‘Si gonfia la rete’ e ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito in ottica Napoli

Ai microfoni di ‘Si gonfia la rete’ è intervenuto il procuratore Andrea D’Amico. L’agente dei calciatori ha parlato di Napoli e Marocco. Entrambe hanno sbalordito. La formazione di Luciano Spalletti lo ha fatto in Serie A e in Champions League. ‘I Leoni dell’Atlante’ lo stanno facendo nel corso di questo Mondiale.

“Eravamo in due a pronosticare il Marocco come possibile outsider. Si tratta di una squadra molto ben organizzata a livello tattico, come stiamo vedendo al Mondiale. Ha tantissimi tifosi presenti in Qatar e pronti a trascinarla. Questo richiama i valori dello sport”, ha detto D’Amico a ‘Radio Crc’ nel corso della trasmissione di Raffaele Auriemma.

Napoli, D’Amico su Giuntoli: “Direttore sportivo bravo e sempre attivo, per El Yamiq non ho sentito nessuno”

Il procuratore Andrea D’Amico, in diretta su ‘Si gonfia la rete’, ha trattato anche i temi relativi al Napoli: “Sta facendo un grande campionato dimostrando che chi subentra è all’altezza dei titolari. Giuntoli è un direttore sportivo bravo e sempre attivo”.

A proposito del Marocco, grande rivelazione del Mondiale, ha poi aggiunto: “Nel calcio moderno c’è tanta tattica e per i grandi campioni è difficile esprimere il proprio talento. Il Marocco è un collettivo unito e determinato, non a caso ha subito soltanto un gol fino a questo momento. Ha buone individualità, tra queste sicuramente El Yamiq. Non ho però sentito nessuno del Napoli per lui”. Il 30enne difensore, che sta trovando spazio nel corso della manifestazione, ha calcato i terreni di gioco italiani indossando le maglie di Genoa e Perugia. Attualmente milita nel Valladolid, club con un presidente d’eccezione: Ronaldo ‘il fenomeno’.

Infine, l’agente ha fatto una rivelazione: “Ho proposto Bono a molti club italiani ma lo hanno sempre rifiutato. Il Mondiale è una vetrina importante per la valorizzazione economica dei calciatori, specie quando ne escono vincitori”.