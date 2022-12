Napoli, tifosi al settimo cielo: la notizia adesso è ufficiale

Buone notizie in casa Napoli. Il club ha effettuato l’annuncio ufficiale negli ultimi minuti. I tifosi attendono in spasmodica ansia.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta lavorando in vista della seconda parte di stagione. Stiamo affrontando tutti un campionato anomalo, diviso dai Mondiali di calcio in Qatar. La rassegna iridata sta però giungendo al termine e il club azzurro ha affrontato in questi giorni una breve tournée con anche amichevoli in Turchia. La squadra partenopea sembra già in gran forma e nonostante le assenze ha battuto senza particolari problemi sia i padroni di casa dell’Antalyaspor e sia gli inglesi del Crystal Palace.

In particolare la prima squadra in Serie A ha messo in mostra un Giacomo Raspadori in grande forma e l’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana ha messo a segno 4 reti in due amichevoli. Questa sorta di precampionato non finisce qui e la squadra azzurra affronterà nuove amichevoli al rientro in Italia.

Il prossimo 17 Dicembre la società di Aurelio De Laurentiis affronterà il Villarreal dei grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol, una sfida per certi versi molto interessante al Maradona. Il match del 17 non sarà l’unico e gli azzurri terranno un altro match prima di Natale per prepararsi al meglio in vista del 2023. Match con club internazionali e situazioni calde per preparare al meglio il big match del 4 Gennaio contro l’Inter.

Napoli, è ufficiale l’impegno con il Lille

Il club partenopeo ha annunciato mediante i propri canali ufficiali la sfida per il 21 Dicembre contro i francesi del Lille. Le squadre si affronteranno ancora al Maradona e la società ha anche comunicato l’elenco dei prezzi per la sfida. Sarà una sfida molto importante soprattutto per Victor Osimhen che affronterà la sua ex squadra.

Il Napoli sta lavorando duramente e vuole prepararsi per un 2023 che si preannuncia caldissimo. Gli azzurri sono primi in classifica e sono qualificati per gli Ottavi di finale di Champions League dove affronteranno l’Eintracht Francoforte. Ecco i prezzi per la sfida in programma il 21 al Maradona: