Napoli-Crystal Palace, si è discusso di mercato: un azzurro può dire addio

Il Napoli sta utilizzando le partite amichevoli per trovare le migliori soluzioni da utilizzare con il rientro in campionato: un azzurro ora può dire addio? Le ultime.

Il Napoli ragiona anche in ottica calciomercato. E nel frattempo sta sfruttando le amichevoli in programma per trovare le migliori soluzioni da utilizzare con il rientro in Serie A contro l’Inter a gennaio. In occasione del match con il Crystal Palace, a tal proposito, si è discusso si un’operazione in particolare. Potrebbe arrivare un’addio.

A parlare del Napoli e delle idee di calciomercato su cui il club azzurro sta ragionando è stata l’edizione odierna de ‘Il Mattino’. Luciano Spalletti sta lavorando con il proprio gruppo per tornare al meglio della condizione, fisica e mentale, a gennaio. C’è la posizione in vetta alla classifica di Serie A da conservare.

In ottica calciomercato poi ci sono diversi nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Su un profilo in particolare, con un altro club appartenente al campionato italiano di massima serie, si è discusso mentre Napoli-Crystal Palace andava in scena. L’addio a gennaio da parte di Diego Demme può arrivare già a gennaio? Le ultime.

Calciomercato Napoli, l’addio di Demme a gennaio potrebbe concretizzarsi: ecco chi è interessato in Serie A

Ospiti d’eccezione in Napoli-Crystal Palace in tribuna per la gara amichevole degli azzurri ci sono stati sia Morgan De Sanctis sia Davide Nicola. La Salernitana, infatti, sta ragionando su come muoversi con operazioni mirate sul mercato per mantenere ben salda la propria posizione in Serie A anche al termine di questa stagione.

Con questa intenzione, quindi, secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, la Salernitana starebbe guardando anche in casa del Napoli. E all’occhio sarebbe subito saltata la situazione legata a Diego Demme. Il giocatore non sta trovando spazio tra le file del gruppo azzurro.

Per questo motivo, proprio offrendogli più minuti di gioco, Nicola vorrebbe far leva sul suo eventuale trasferimento già con la sessione di calciomercato che inizierà ufficialmente a gennaio. Più o meno in concomitanza con la ripresa degli appuntamenti per i club, tra campionato e coppe.