🎁 Calciomercato Napoli, Giuntoli ha il regalo per Spalletti: è un suo pupillo

Il Napoli prepara i regali per il giorno di Natale, anche sul mercato. Il DS Giuntoli ha già in mente cosa donare al proprio allenatore: è un pupillo di Luciano Spalletti

A Natale si sa, siamo tutti pi√Ļ buoni. Lo spera soprattutto il¬†Napoli, che sotto l’albero si augura di scartare la stessa partenza avuta nella prima parte di stagione. Quello degli azzurri √® stato un vero e proprio dominio, ma a gennaio bisogner√† fare la tara su una Serie A che, difatti, riprender√† quasi da capo. E per gli uomini guidati da Luciano Spalletti¬†ci sar√† subito un tour de force che li vedr√† impegnati contro Inter e Juventus nel giro di pochi giorni.

Intanto, il periodo natalizio √® utile anche per completare i regali. Ne sa qualcosa¬†Cristiano Giuntoli, che prepara qualche gustoso regalo da scartare sia per il tecnico di Certaldo che per i tifosi partenopei. La priorit√† del DS azzurro √® quella di blindare i propri pezzi da novanta con una serie di rinnovi, ma attenzione al fronte delle entrate: l’ex dirigente del Carpi √® pronto a calare l’ennesimo jolly e nel mirino ha uno dei tanti pupilli di¬†Luciano Spalletti.

Napoli, Giuntoli punta il pupillo di Spalletti: pronto il regalo di Natale? Ecco come stanno le cose, le ultime

Gi√†, perch√© il direttore sportivo del¬†Napoli¬†sta iniziando a lavorare gi√† per la prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’,¬†Giuntoli¬†avrebbe messo nel mirino l’ennesimo gioiello di casa Empoli. Si tratta di¬†Tommaso Baldanzi, che nella sua gara del Maradona avrebbe stregato Spalletti, al punto da indicarlo come principale erede di Zielinski in vista della prossima annata.

Attenzione, per√≤, a due ostacoli: il prezzo fissato dal club di patron Fabrizio Corsi (forte di un rinnovo con Baldanzi sino al 2027) e la concorrenza di un altro top club come l’Inter. Anche i nerazzurri possono far affidamento su un canale preferenziale dopo l’acquisto di Asllani in estate, per quanto i rapporti tra Napoli ed Empoli vantino una collaborazione storica. In attesa di comprendere la reale valutazione di¬†Baldanzi, una cosa resta certa: i toscani non apriranno a prezzi di saldo.