❤️ Napoli, dichiarazione d’amore improvvisa: il top player confessa tutto

Napoli, la dichiarazione d’amore è improvvisa ma fa sciogliere tutti i tifosi. Il top player non si trattiene e confessa il suo sentimento

Poco meno di una ventina di giorni e la Serie A tornerà a muovere le proprie fila. Lo sa bene il Napoli, che si prepara a ripartire laddove aveva lasciato. La prima parte della sosta invernale è stata certamente positiva per gli azzurri, che in Turchia hanno dimostrato di essere sul pezzo e pronti a fare sul serio anche nel 2023. E i risultati contro Antalyaspor e Crystal Palace ne sono la prova schiacciante, con la formazione di Luciano Spalletti apparsa in forma smagliante.

Forma smagliante come quella di Giacomo Raspadori, ma anche e soprattutto come quella di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato autore di un gol pazzesco nell’ultima amichevole contro gli inglesi del Crystal Palace, incassando addirittura i complimenti sinceri della società avversaria. Un qualcosa che stupisce il giusto i tifosi del Napoli, che si stanno godendo l’exploit dell’ex Lille dal suo rientro dopo l’infortunio di settembre. Exploit che sta avvicinando tanti top club al nome di Osimhen.

Napoli-Osimhen, quale futuro? Intanto arriva la dichiarazione d’amore del nigeriano

Già il Manchester United aveva provato a portarlo via da Napoli nel corso dell’ultima sessione di mercato. E adesso, in vista della prossima stagione, rischiano di essere diversi le squadre disposte ad investire tanti soldi sul nigeriano. Intanto, Victor Osimhen ha le idee chiare e manda un messaggio d’amore agli azzurri. Ai microfoni del suo amico Oma Akatugba (noto giornalista nigeriano), il bomber ha dichiarato: “Ora sono qui e sto giocando in uno dei più grandi e prestigiosi club d’Europa. Sono stato nominato ‘Giovane calciatore dell’anno’ e sono grato anche alla squadra per questo traguardo personale”.

E ancora Osimhen aggiunge: “Per me questo premio è stato un grandissimo traguardo, soprattutto se consideriamo che ho dovuto fare i conti un infortunio serio, dove ho addirittura rischiato la mia vita”. Parole forti che fanno riferimento allo scontro con Skriniar nel corso dell’ultimo Inter-Napoli. Un appuntamento che, adesso, il famelico attaccante azzurro non vorrà fallire a nessun costo.