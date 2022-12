Napoli-Villarreal, pessima notizia per De Laurentiis: il motivo

Una notizia poco felice giunge al Napoli a pochi giorni da un evento importante ma il club di De Laurentiis ha ancora un obiettivo

Dopo le vittorie contro Antalayaspor e Crystal Palace, che hanno lasciato indicazioni interessanti a Luciano Spalletti in vista della seconda parte di stagione, per il Napoli arriva una nuova amichevole. I partenopei sabato prossimo affronteranno il Villarreal al Maradona.

La sfida contro la formazione spagnola allenata da Setien sarà la terza amichevole di questo periodo. Un match attraverso il quale il tecnico toscano potrà a monitorare lo stato del lavoro. Una gara particolare anche perché segnerà il ritorno a Napoli di due grandi ex, Pepe Reina e Raul Albiol. Nonostante tutti questi spunti però i tifosi non sembrano particolarmente attratti dalla sfida.

Napoli, prevendita per la gara con il Villarreal sotto tono: venduti soltanto 11mila biglietti, si punta ad arrivare a 30mila

La gara con il Villarreal di sabato non è riuscita a scaldare il cuore dei tifosi. Almeno non in maniera particolare. Nonostante i biglietti offerti ad un prezzo popolare, la scarsa valenza della gara per il momento ha prodotto la vendita di ‘solo’ undicimila biglietti. Un numero importante ma comunque al di sotto delle aspettative.

Malgrado ciò, spiega il ‘Corriere dello Sport’, il club del presidente De Laurentiis ha ancora un obiettivo. Ed è quello di raggiungere i 30mila spettatori per l’appuntamento del Maradona contro il Villarreal, che segnerà anche il ritorno davanti alla propria gente di Kvaratskhelia.

La vendita dei biglietti procede gradualmente, dopo un mese senza calcio, ma è inevitabilmente condizionata anche dal clima natalizio e dalla voglia di vivere la città in altri contesti.

Il Villarreal negli scorsi giorni è sceso in campo contro il Fenerbahce (perdendo 2-1) e poi ancora con il Galatasaray (ottenendo il successo per 4-3). Gli spagnoli, prima dell’impegno con il Napoli, saranno impegnati dopodomani contro l’Aston Villa mentre tre giorni dopo la sfida contro la squadra di Spalletti scenderanno in campo contro il Guijuelo nel secondo turno di Coppa del Re.