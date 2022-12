Calciomercato Napoli, colpo di teatro: l’agente svela tutto

L’agente del giocatore del Napoli svela le carte in diretta radiofonica e fa il punto della situazioni su uno degli azzurri più chiacchierati, pensando soprattutto al futuro della squadra.

Nascere capitan Giovanni Di Lorenzo e perseguire un gioco impeccabile non è un compito semplice né una situazione comune. Il terzino azzurro e anche della Nazionale italiana, sin dall’arrivo nella società di Aurelio De Laurentiis, si è rivelato essere un elemento irrinunciabile per i vari allenatori. Le sue prestazioni ne motivano l’importanza e lo rendono uno degli elementi più impiegati della rosa, se non il più schierato in campo in assoluto.

Quasi tutte sfide da 90′, che impediscono a chi è dietro di lui, di ottenere lo spazio che potrebbe meritare. È difficile infatti mantenere in panchina un elemento così valido e farlo non a malincuore. Perciò ad Alessandro Zanoli ritagliarsi lo spazio nella difesa del Napoli non sta risultando un compito del tutto semplice, ma la stima nei suoi confronti da parte di mister Spalletti e della società è innegabile.

Lo scorso ottobre, infatti, è stato chiarito che il contratto del giovane difensore italiano non è in scadenza nel 2023, perché è stato esteso fino al 2026.

Zanoli, l’agente: “Può diventare un potenziale Paolo Maldini”

La situazione può comunque cambiare, poiché le offerte di calciomercato per il terzino non mancheranno e Zanoli avrà la medesima voce in capitolo che la società azzurra. Il suo agente, Alessandro Moggi, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, durante il programma ‘Radio Goal’, dichiarando: “Il capitano è Di Lorenzo, ossia un calciatore di grande livello per cui per un giovane è complicato rosicchiare minuti. Il Napoli sta andando così bene, normale che Spalletti voglia conservare tutto”.

Dinanzi a questo quadro della situazione, potrebbero aprirsi scenari di calciomercato per Zanoli? L’agente cerca di non andare troppo nel dettaglio: “Non parlo di mercato, ma Alessandro sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo. Per fare questo deve crescere e giocare. Un importante operatore di calciomercato, un dirigente, mi ha detto che può diventare un potenziale Paolo Maldini”.