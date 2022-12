😱 Juve, assalto totale in casa Napoli: De Laurentiis trema

La Juve ha iniziato a pianificare il futuro: nel mirino bianconero è finito un tesserato del Napoli. A primavera scatterà l’assalto decisivo.

È in fase di organizzazione la Juventus. L’inchiesta “Prisma” condotta dalla Procura di Torino ha provocato un vero e proprio terremoto all’interno del club, spingendo l’ormai ex presidente Andrea Agnelli ed il CdA a presentare in blocco le proprio dimissioni. Per il momento il timone è stato quindi affidato a Massimiliano Allegri, il quale in questi mesi si giocherà la permanenza a Torino. Poi, a giugno, andrà in scena una vera e propria rivoluzione.

Il restyling, in particolare, coinvolgerà sia la rosa che l’organigramma. Sono infatti diversi i giocatori in scadenza di contratto che, salvo sorprese, a fine campionato lasceranno la compagnia. È il caso, ad esempio, di Juan Cuadrado ed Alex Sandro entrati da tempo nella fase crepuscolare delle rispettive carriere. Via, per motivi diversi, anche Adrien Rabiot sempre più attratto dalla possibilità di trasferirsi in Premier League a parametro zero.

Allegri, dal canto suo, vorrebbe provare a tenerlo e nelle prossime settimane, insieme a Federico Cherubini, proverà a muovere tutte le leve possibili per convincerlo a restare. L’operazione, però, si annuncia quanto mai complicata alla luce delle richieste economiche della madre-manager Veronique (10 milioni). Si vedrà , ma intanto il quadro non è affatto positivo. Grandi cambiamenti poi, come detto, riguarderanno la dirigenza bianconera: i riflettori, infatti, sono puntati su Cristiano Giuntoli.

Napoli, i riflettori della Juve puntati su Giuntoli

L’idea della Vecchia Signora è quella di ingaggiare un direttore sportivo di comprovata qualità , capace di scandagliare anche i mercati meno battuti e scovare diamanti grezzi. Il ds del Napoli, in tal senso, rappresenta il profilo maggiormente gradito. Qualche timido contatto era già avvenuto nelle scorse settimane, con Giuntoli che aveva gentilmente declinato la proposta giurando amore ai colori azzurri.

Un altro assalto, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, scatterà in primavera: nell’occasione al manager verrà proposto l’incarico di responsabile dell’intera area sportiva bianconera. Le altre piste, invece, conducono all’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e a quello del Sassuolo Giovanni Carnevali. Figure di prestigio, carisma e leadership. La Juventus, per tornare grande, si affiderà ad uno di loro tre.