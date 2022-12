Calciomercato Napoli, l’ultim’ora fa impazzire i tifosi: trovato l’accordo!

Il Napoli ha già chiuso l’operazione. Trovato l’accordo con il giocatore, i tifosi possono finalmente esultare.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio della sessione invernale di calciomercato. C’è il Mondiale da concludere, scoprire quella che sarà la squadra più forte del pianeta e poi riprendere la stagione con i campionati nazionali e le varie competizioni. Tutto questo in concomitanza con l’inizio di una sessione di calciomercato molto particolare, dove ci sarà chi andrà a fare piccolo movimenti per migliorare le rose a disposizione, ma anche chi non farà alcun tipo di movimento. Ma anche chi, come il Napoli, getterà le basi per la rosa del futuro da costruire in estate.

Eppure, dovessero presentarsi delle occasioni particolari, Cristiano Giuntoli non si tirerà indietro. E se qualcuno dovesse partire, ancora di più, il Napoli agirà concretamente sul mercato. Ma c’è effettivamente la possibilità di vedere qualche azzurro partire già nel mese di gennaio?

Il nome al centro dell’attenzione, come ormai noto, è quello di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, infatti, non ha trovato spazio e svestirebbe la maglia azzurra proprio per andare a giocare con continuità. La Bundesliga (ma anche la Salernitana) soluzioni gettonate in queste ore. Ed il Napoli? Proprio in questi minuti stanno arrivando novità importanti.

Napoli, Giuntoli non si smentisce: chiuso l’accordo col giocatore

Dopo aver messo in scena una campagna acquisti importante in estate, Cristiano Giuntoli è pronto già a gettare basi concrete e non farsi trovare impreparato. E cosi, come annunciato dall’edizione online de ‘La Repubblica’, il direttore sportivo del club partenopeo avrebbe già trovato l’accordo con Ivan Ilic. Per il giocatore serbo, stimato anche da altri club in Italia ed Europa, arriverà cosi un salto di qualità importante all’età di soli 21 anni.

Manca – si legge – soltanto l’accordo tra i club che sarebbe comunque molto vicino. Salti di gioia per i tifosi, che continuano a vedere un Napoli lesto sul mercato ed abile ad anticipare anche gli avversari in sede di calciomercato.