“Spero vinca lo Scudetto.” Napoli, a dirlo è l’ultima persona che ti aspetteresti

Arriva l’ammissione: per lo Scudetto tifa Napoli. E a dirlo è davvero l’ultima persona che i napoletani si aspetterebbero.

Il Napoli in questa stagione sta collezionando consensi pressoché unanimi. Gli azzurri di Luciano Spalletti, nella prima parte del campionato hanno dato vita a prestazioni di alto livello contornate, non sempre è scontato, anche da risultati in termini di punti. Il Napoli infatti è primo in classifica e agli ottavi di Champions League.

Naturale quindi che, anche in barba alla scaramanzia, si inizia a parlare di Scudetto. Con quasi metà stagione giocata gli azzurri non possono più nascondersi. Ed anche giornalisti e addetti ai lavori non possono certo esimersi dal considerare il Napoli come una delle favorite alla vittoria finale del campionato di Serie A.

Endorsement che arrivano però anche da chi non ti aspetti. Come ad esempio dal conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani. Celebre per il suo modo di fare poco politicamente corretto, Cruciani spesso ha avuto diversi diverbi con ascoltatori napoletani. Quest’oggi però ha stupito tutti presentandosi in trasmissione proprio con la maglia azzurra. Il conduttore, noto tifoso della Lazio, ha poi spiegato il motivo.

Cruciani e la maglia del Napoli in diretta: la spiegazione del conduttore

Incuriositi tutti coloro che stavano seguendo la diretta della trasmissione di Cruciani si sono subito domandati il motivo di quella maglia. Anche molti tifosi napoletani, visti i trascorsi non proprio idilliaci tra il conduttore e la città partenopea, si sono chiesti come mai Cruciani indossasse, per di più in diretta, la maglia azzurra. Il conduttore ricordiamo è un noto tifosi della Lazio e secondo molti anche simpatizzante della Juventus.

“Me l’ha regalata De Laurentiis.” ha chiarito Cruciani. “E’ stato il presidente del Napoli a regalarmi la maglia della sua squadra.” Poi Cruciani ha stupito tutti lasciandosi andare al suo desiderio per lo Scudetto: “Ho sempre considerato De Laurentiis un ottimo presidente, un grande. Anche per questo spero che il Napoli a fine stagione possa vincere lo Scudetto.”