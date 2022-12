“Se il Napoli vince lo Scudetto…”: la ‘promessa’ lascia increduli i tifosi

Napoli, clamorosa promessa in vista della prossima stagione. Il top lascia tutti i tifosi senza parole, attenzione alle sue incredibili parole

E a pensare che questa doveva essere la stagione del ridimensionamento. E invece, il Napoli visto sino alla sosta è stata una squadra e un’esperienza ai limiti della perfezione. Lo sa bene Luciano Spalletti, che forse era il primo a non aspettarsi un exploit di questo clamore, ma che adesso è il portabandiera di una realtà che ha fame di rivincita. Una rivincita nei confronti degli scettici, soprattutto interni alla piazza, che in estate avevano già suonato il requiem di questo gruppo.

E durante la sosta invernale, il Napoli continua a lanciare segnali fortissimi al campionato. Le due amichevoli vinte contro Antalyasport e Crystal Palace sono la prova ineluttabile di una squadra che sta bene e che ha fame di tornare in campo. Gli azzurri vogliono riprendere laddove avevano lasciato, preparandosi ad un big match delicatissimo come quello di Milano contro l’Inter. E in generale, preparandosi ad un mese di gennaio che può realmente scrivere il destino prossimo del Napoli stesso.

Insomma, il sogno Scudetto torna a farsi vicino per questa squadra, che già lo scorso anno c’era andata vicino prima dell’inspiegabile crollo di primavera. Spalletti spera che i suoi (e anche sé stesso) abbiano imparato dai propri errori, in vista di un 2023 che può davvero rappresentare una pagina di storia per tutta la città di Napoli.

Clamoroso Napoli, la promessa del big lascia tutti senza parole: lo farà davvero in caso di Scudetto?

Una pagina di storia come è stato anche Marek Hamsik, celebra capitano degli azzurri, che ai microfoni di ‘DAZN’ è stato stuzzicato sul tema tricolore.Nel corso di un’intervista che sarà rilasciata nei prossimi giorni sulla nota piattaforma, lo slovacco è stato simpaticamente provocato con una domanda secca: “Se il Napoli vince lo Scudetto, con te che torni per un contratto annuale, sei disposto a tagliarti la cresta?”.

Quasi un sacrilegio per Hamsik, che ridendo però non ha dubbi: “Beh, tagliamola subito allora!”. Una ‘promessa’ che ha lasciato increduli i tifosi azzurri, che hanno visto l’ex Brescia senza cresta soltanto due volte nella propria vita: nel 2009 dopo la qualificazione della sua Slovacchia al Mondiale di Sud Africa e nel 2012 dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.