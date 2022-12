🤬 Occhio Napoli, caos haters: Osimhen si sfoga e non si trattiene

Victor Osimhen risponde per la prima volta alla tematica degli haters, che attraverso i social media non mancano nemmeno per un attaccante prolifico e acclamato come il nigeriano.

Il Napoli ha terminato il ritiro invernale in Turchia, ad Antalya. Gli allenamenti intensivi sono stati intervallati da due amichevoli disputate proprio contro l’Antalyaspor e nel secondo caso contro il Crystal Palace. In quest’ultima occasione, oltre a essersi confermato Giacomo Raspadori come uno dei calciatori meglio in forma della squadra, anche il bomber Osimhen ha contribuito con un suo gol alla vittoria finale per 3-1.

Il centravanti nigeriano è uno dei giocatori più amati dalla piazza partenopea, anche per il suo modo giovane e sbarazzino di vivere la professione del bomber. Durante la prima parte di stagione, è stato fra i calciatori che maggiormente si è fermato a festeggiare col pubblico le vittorie casalinghe e non solo, che ad oggi confermano gli azzurri primi in classifica in Serie A.

Eppure, oltre la realtà , ne esiste una sfaccettatura virtuale. Il mondo dei social è vissuto dai giocatori come da qualsiasi altra persona. Rappresenta croce e delizia. Oltre alla moltitudine degli estimatori, non manca una parte ineducata che finisce per formare quella degli haters.

Napoli, Osimhen e l’odio sui social: “Mi concentro sull’amore, ma rispondo”

L’attaccante azzurro ne ha parlato in occasione di una lunga intervista rilasciata ad ‘OmaSportsTv’, canale dell’amico giornalista Oma Akatugba: “Verso il 2019, scrissi su Twitter la frase “Se sapessi da dove veniamo, non ti augureresti il nostro fallimento”, perché volevo rispondere a tutti coloro che venivano sul mio profilo a criticarmi o dirmi cose brutte. Rispondendogli così, non penseranno che sono impazzito. Se non rispondo invece, è perché non ho il tempo che hanno loro. È anche un messaggio per tutte quelle persone che vengono dai quartieri e lottano duramente tutti i giorni per sopravvivere”.

In merito a qualche battibecco avuto proprio sui social, Osimhen risponde: “Se capita che rispondo male, le persone si stupiscono ma io mi arrabbio quando mi dicono cose brutte. Ovviamente sono grato anche per tutti i messaggi positivi, ci sono tantissime persone che mi vogliono bene in modo genuino, anche se non le conosco. Loro mi motivano. Per raggiungere i miei obiettivi personali, per raggiungere i miei sogni, devo concentrarmi sull’amore che ricevo e non sull’odio”.