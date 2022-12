“Trattativa sfumata”: sorpresa Napoli, azzurro destinato alla permanenza

Il giornalista di ‘Rai Sport’ Venerato ha dato le ultime sul mercato del Napoli: sembra sfumata una trattativa calda di questi giorni

Con la pausa dei Mondiali, i discorsi di calciomercato sono stati intavolati in anticipo rispetto al solito. Malgrado la finestra invernale comincia soltanto tra tre settimane, i rumors legati ai movimenti delle formazioni di Serie A sono già tantissimi. Voci che coinvolgono pure il Napoli.

Arrivano pertanto delle indiscrezioni pure in merito al calciomercato in uscita della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Una delle trattative di cui si è parlato tanto negli scorsi giorni sembra essere infatti naufragata. A riferirlo è stato il il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato.

Calciomercato Napoli, Demme-Salernitana: trattativa sfumata, ora i granata chiedono Salvatore Sirigu

Sulle frequenze di ‘1 Station Radio’, oggi è intervenuto il giornalista Ciro Venerato. L’operatore dell’informazione di ‘Rai Sport’ ha fatto il punto su alcuni movimenti che interessano da vicino il club azzurro. Venerato, nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’, ha fatto il punto sulla trattativa tra la Salernitana ed il centrocampista partenopeo Diego Demme. Il giocatore nelle scorse ore è sembrato vicino ai granata ma, ora, Venerato frena. “Ad oggi – ha spiegato il giornalista ‘Rai’ – la trattativa tra le parti è saltata”. C’è stato un incontro in Turchia ma mancano le basi.

“Il Napoli chiede un prestito oneroso di 500 mila euro più il pagamento dell’intero ingaggio da parte della Salernitana. Questo significa che, tenendo in considerazione il decreto crescita, il club granata dovrebbe versare 2 milioni di euro oltre alla cifra prevista per il prestito oneroso”.

Pertanto, conclude Venerato “ad oggi la Salernitana non è propensa a chiudere la trattativa. “Siamo comunque agli inizi del calciomercato e potrebbero registrarsi altre puntate. Il club granata non potrebbe neppure ingaggiare il calciatore a titolo definitivo. Si sta muovendo per un’alternativa. Nel mirino c’è Bove della Roma. Sirigu è invece un profilo gradito per i pali ma il Napoli non vuole che l’estremo difensore sardo parta. L’ultima parola spetterà al calciatore”. Il club salernitano pensa pure a Gollini e Cragno.