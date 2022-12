“Le voci girano”: Napoli, l’agente conferma l’interesse. Tifosi in estasi

L’agente del calciatore non ha fatto giri di parole quando gli è stato chiesto dell’apprezzamento del Napoli nei confronti del suo assistito

Tra i calciatori che si sono messi in luce in campionato prima dell’interruzione causata dal Mondiale c’è anche Armand Laurienté. L’ala sinistra 24enne nata a Gonesse ha ben figurato nel Sassuolo. Il calciatore francoguadalupese prelevato dal Lorient ha siglato 2 gol da quando è stato prelevato dai neroverdi emiliani.

L’agente del calciatore, Roberto Menoli, è intervenuto a ‘Si gonfia la rete’, la trasmissione radiofonica condotta da Raffaele Auriemma. Il procuratore dell’attaccante della formazione emiliana ha fatto riferimento anche all’interessamento del Napoli nei confronti del suo assistito.

Calciomercato Napoli, l’agente di Laurienté: “L’interesse dei partenopei ci lusinga ma deve restare concentrato sul Sassuolo”

L’agente di Laurienté, Roberto Menoli, nel corso del suo intervento ai microfoni di ‘Radio Crc’ su “Si gonfia la rete” ha mostrato un pizzico di sorpresa per l’impatto immediato avuto dall’attaccante francoguadalupese sul campionato italiano.

“Anche l’anno scorso aveva fatto bene giocando in un ruolo non suo. In Italia è arrivato nell’ultimo giorno di mercato ed è stato gettato subito nella mischia. Ero sicuro avrebbe fatto bene ma non pensavo fin da subito. Il Sassuolo lo ha messo nelle migliori condizioni possibili per mettersi in luce”.

A proposito dell’apprezzamento di Giuntoli ha poi risposto: “Le voci girano, non solo a Napoli. La squadra di Spalletti può mantenere il vantaggio sulle avversarie. Non è facile trovare una formazione che gioca come la sua. Solo il Napoli può impensierire se stesso.

Fa piacere l’interesse dei partenopei, ma il ragazzo deve rimanere concentrato e giocarsi nel modo migliore la sua chance in questa stagione. Quest’estate avevamo avuto offerte importanti a livello economico ma ha scelto il Sassuolo perché vuole crescere e arrivare in un grande club da protagonista e non come una scommessa. Deve migliorare davanti alla porta avversaria, ha le qualità per farlo ma deve diventare più cattivo. Ha tutte le carte in tavolo per entrare a far parte della nazionale francese”, ha poi concluso Menoli.