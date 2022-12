Calciomercato Napoli, un top club sfida gli azzurri per l’attaccante

Il Napoli deve stare attenta ad un’altra big italiana: la corsa per l’attaccante si fa dura, intanto spunta la sua valutazione di mercato

Le società cominciano a fissare i prezzi dei cartellini dei propri big. Con il calciomercato alle porte, le ore crescono a dismisura di ora in ora. Il Napoli valuta alcune situazioni per non farsi trovare impreparato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli monitora il quadro. Da Udine intanto arrivano novità in merito ad uno dei calciatori accostati alla società partenopea.

In questo anno e mezzo trascorso in Italia, Beto ha saputo accendere l’interesse di varie società italiane e anche estere. L’attaccante dell’Udinese è stato più volte dato in orbita Napoli, come alter ego di Osimhen o proprio in sostituzione di quest’ultimo. Ora sembra essere stato anche fissato il suo prezzo.

Calciomercato, l’Udinese fissa il prezzo per Beto: servono 25-30 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri

La società friulana sembra aver appeso il prezzo sul cartellino per Beto. L’attaccante portoghese ha siglato 6 gol nella prima parte di campionato, mostrando una straordinaria forza fisica e anche una buona accelerazione. Doti che lo hanno fatto terminare nella rete degli scout di diverse società.

Come spiega ‘TuttoUdinese.it’, la valutazione del calciatore avrebbe raggiunto i 25-30 milioni di euro. Una cifra importante ma comunque non irraggiungibile. Tra le formazioni molto interessate al giocatore bianconero c’è l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di uomo offensivo per rafforzare il parco attaccanti, che quest’anno ha contato fin qui poco su Romelu Lukaku.

Il calciatore ex Portimonense classe 1998 è stato indicato nel recente passato pure nel mirino del Napoli. I partenopei dunque potrebbero rimanere vigili alla finestra per comprendere l’evoluzione dei movimenti che si producono intorno a Beto, con la consapevolezza che un altro top club sta tessendo la sua tela per arrivare alla preda.

Il calciatore, ha siglato 17 reti in 45 presenze con la maglia dell’Udinese fino a questo momento. Con la formazione del patron Pozzo, il numero 9 ha un contratto fino al 30 giugno 2026. I friulani lo hanno riscattato per 7 milioni di euro durante la scorsa estate.