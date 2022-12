Napoli, il colpo si chiude a gennaio: arriva l’indizio definitivo

Su un obiettivo per il mercato di gennaio del Napoli è arrivato un indizio che potrebbe rappresentare una svolta nella trattativa.

Il Napoli, dopo le due amichevoli in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace, è tornato in Italia. Gli azzurri sono attesi adesso da altre due gare di preparazione in vista della ripresa del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il team guidato da Luciano Spalletti, infatti, sfiderà prima il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol e poi il Lille (ex squadra di Osimhen).

Per queste due gare, tuttavia, il tecnico toscano non dovrebbe avere a disposizione i suoi cinque giocatori impegnati in queste settimane con le loro rispettive nazionali per disputare il Mondiale in Qatar. Infatti, i vari Lozano, Mathias Olivera, ed Anguissa dovrebbero riprendere ad allenarsi tra venerdì e domenica, mentre Piotr Zielinski e Kim Min-Jae dovrebbero tornare a lavorare a Castel Volturno il martedì successivo.

Oltre a questi calciatori, Spalletti dovrà valutare le condizioni di altri tre azzurri: Rrahmani, Sirigu e Demme. Proprio quest’ultimo è colui che ha più possibilità di scendere in campo contro il Villarreal, visto che con il Crystal Palace non ha giocato solo per motivi precauzionali. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, il Napoli è molto attento a dei possibili colpi per il prossimo mercato di gennaio.

Napoli, c’è un indizio per Ilic: il Verona con i soldi della cessione del serbo vuole prendere altri giocatori

Il club partenopeo, infatti, è sulle tracce di Ilic del Verona, soprattutto se Diego Demme dovesse decidere di cambiare aria per giocare con più continuità. Il serbo, come riportato dal ‘Corriere di Verona’, potrebbe lasciare i gialloblù nelle prossime settimane, ma solo in caso di una cessione a titolo definitivo.

Il presidente Setti, di fatto, non accetterà nessun trasferimento in prestito. La valutazione del centrocampista serbo spaventa un po’ tutti i club interessati, considerando che il team veneto richiede ben 25 milioni di euro. Tuttavia, al Verona farebbe molto comodo una possibile cessione di Ilic. Con i soldi ricavati, infatti, potrebbe più di un giocatore per rinforzare in vari ruoli la squadra di Bocchetti.