Calciomercato Napoli, la rivelazione dell’agente: addio più vicino

Ogni giorno che passa sembra avvicinarsi inesorabile l’addio da parte di un giocatore azzurro: il Napoli pronto a cederlo? Parla l’agente.

Il Napoli ragiona su come non andare a scuotere gli equilibri che, nella prima parte di stagione, si sono rivelati perfetti. Luciano Spalletti è riuscito a dar vita a un gruppo affiatato e unito, come di volta in volta è stato dimostrato con le diverse prestazioni messe in campo. Adesso, però, ogni giorno che passa sembra avvicinarsi in modo inesorabile un addio. Potrebbe partire già a gennaio? Le parole dell’agente.

Il Napoli, con il rientro in campo sempre più vicino, sta lavorando per riuscire ad affrontare una seconda parte di stagione all’altezza della prima. Il gruppo di Luciano Spalletti sta perciò procedendo a ritmi serrati.

Il tecnico azzurro è stato in grado di creare un equilibrio invidiabile con la propria squadra. Ma c’è, in queste file, anche qualche profilo in possibile esubero. Il futuro di Diego Demme, in questo senso, sembrerebbe andare in una direzione, con una partenza a gennaio non impossibile. Ha parlato così il suo agente.

Calciomercato Napoli, parla così l’agente di Demme: interesse anche dall’estero per lui

Così, quindi, Marco Busiello ha parlato a ‘TMW’ della situazione legata a Demme: “Diego è un ottimo giocatore, ha sempre giocato ed è un ragazzo splendido. Come tutti i giocatori ha voglia di giocare di più, ma quale calciatore non vorrebbe giocare di più? Non è solo un discorso economico. Il Napoli in questo momento è una macchina perfetta, almeno fino alla sosta è stato così ed è naturale che per lui non ci sia spazio. Ci sono equilibri, è una situazione molto chiara“.

“Per ora – ha continuato l’agente – non ci sono delle condizioni, perché il Napoli è comunque contentissimo di lui e ci hanno sempre detto che lo tengono volentieri. Poi è ovvio che lo conoscono e se dovessero arrivare offerte importanti verranno prese in considerazione. Ha sempre fatto il bene del Napoli, ma chiaramente gli piacerebbe giocare di più“.

E sui club interessati a lui, Busiello ha rivelato: “Ci sono tanti club interessati anche all’estero. Proprio per il tipo di ruolo: lui è un centrocampista centrale ma in mediana può ricoprire tutti e tre i ruoli. È brevilineo e va in forma abbastanza presto. È un giocatore che cattura attenzioni importanti”.