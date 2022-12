“Bocciato”: calciomercato Napoli, Giuntoli non lo vuole più

Il calciomercato, come si suol dire, non dorme mai: dopo le indiscrezioni sul Napoli, però, è arrivata la bocciatura. Ecco le ultime novità

Il calciomercato, anche quando le sue sessioni non sono ufficialmente aperte, non va comunque in vacanza. Per il Napoli, allora, Cristiano Giuntoli proprio in vista dell’arrivo di gennaio sta ragionando sulle possibilità da cogliere al volo. Sbaragliando la concorrenza. L’idea di cui inizialmente si è parlato, però, è stata ora nettamente bocciata. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli continua a lavorare con Luciano Spalletti in prima linea. Ma nel frattempo sta studiando anche i migliori profili a cui poter puntare con il mercato. Con il reparto di centrocampo sotto la lente di ingrandimento.

Sotto questo punto di vista, per rinforzare la squadra già a gennaio, secondo alcune indiscrezioni si è vociferato che il Napoli avesse pensato al profilo di Ivan Ilic. Il centrocampista è ora in forza al Verona, con cui il contratto scadrà nel 2026. Dopo le indiscrezioni, però, è subito arrivata la bocciatura. Queste le novità.

Calciomercato Napoli, il club penserebbe ad Ilic? Smentita ogni possibile trattativa: le ultime

Le ultime, su quella che è stata considerata nelle scorse ore come un’operazione praticamente quasi già conclusa, è stato il giornalista esperto di calciomercato, Ciro Venerato. Tramite i microfoni di ‘Tg Sport Rai’, infatti, ha fatto sapere che la situazione starebbe in realtà in modo diverso. “Sgomento, rabbia e anche un pizzico di ironia su quanto si dice e scrive da Verona (e non solo) su l’interesse azzurro per Ilic“, le parole con cui ha esordito.

“Il Napoli – ha continuato Venerato – non è assolutamente interessato al giocatore. Seguito e ampiamente valutato ma bocciato senza appelli dalla dirigenza campana. Che non ha nessuna intenzione di trattare il trequartista con il Verona.

Arrivando poi a concludere affermando: “In quella zona del rettangolo di gioco il club partenopeo sta valutando ben altri profili. Tra questi non c’è ilic. Fine della telenovela”. Parole nette da parte del giornalista, che ha chiarito così ogni dubbio su quanto non sta effettivamente arrivando in casa azzurra.