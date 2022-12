Kim Min-Jae, difensore del Napoli e della Corea del Sud, si arrabbia in diretta sulle tante voci sul suo addio

Il Napoli ha affidato le chiavi della sua difesa a Kim Min-Jae, arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly. Un compito difficilissimo, considerando lo status tecnico e morale del ‘Comandante’, come lo chiamava Luciano Spalletti. Sembrava destinato al Rennes, intenzionato a pagare la clausola da 19,5 milioni di euro quand’era al Fenerbahce. Alla fine l’ha spuntata Giuntoli, che seguiva il difensore sudcoreano da anni. Durante il suo Mondiale ha avuto dei problemi fisici, che ne hanno limitato il rendimento, ma si è tolto comunque la soddisfazione di arrivare agli ottavi di finale con la sua Corea del Sud, uscita sconfitta dal Brasile per 4-1.

Dopo pochi mesi dal suo arrivo, nelle ultime settimane si è parlato dell’addio di Kim con l’approdo in Premier League. Top club come Manchester United, Liverpool e Tottenham vorrebbero acquistarlo, tra l’altro nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da circa quaranta milioni di euro. Voci che comunque non fanno piacere al difensore del Napoli, che in diretta a un programma televisivo sudcoreano ha espresso tutto il suo fastidio.

Napoli, tutto il fastidio di Kim per le voci di mercato

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha parlato nel corso del programma You Quiz, in onda sulla tv sudcoreana: “Su di me circolano tante voci di mercato, ma sono al Napoli solo da pochi mesi. Una delle ragioni per cui non ho fatto interviste è che questo voci mi infastidiscono”. Parole cristalline che dimostrano quanto anche delle voci di mercato infondate possano provocare disturbo a un calciatore che in Serie A e in Champions League sta facendo molto bene.

E’ chiaro che in tanti stanno osservando Kim e le sue prestazioni, lo hanno fatto anche al Mondiale con la Corea del Sud. Ma come ha ribadito lui stesso, si trova al Napoli solo da pochissimi mesi e sarebbe davvero insolito un suo trasferimento, considerando la politica del club partenopeo sul trattenere i giocatori arrivati da poco.