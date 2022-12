Pioli rivoluziona il Milan: pronto il piano per puntare allo scudetto

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha già impostato la mossa per capovolgere la situazione: l’annuncio arriva dallo spogliatoio rossonero

Il Milan non si dà per vinto. Gli otto punti di ritardo sul Napoli non intaccano l’entusiasmo della squadra di Stefano Pioli. Fikayo Tomori ha parlato delle questioni rossoneri in un’intervista a ‘Dazn’. Il difensore inglese ha inoltre affrontato il tema nazionale, con la mancata convocazione da parte dell’Inghilterra.

“Sono deluso perché volevo esserci ma resto motivato e spero di andare agli Europei 2024”, ha detto il centrale del Milan, che ha poi approfondito anche il discorso riguardante il suo club e la corsa per confermare il primo posto della passata stagione. Tomori ha parlato del piano preparato da Stefano Pioli per il ritorno in campo.

Milan, Tomori: “Costruiamo con tre giocatori dietro per non concedere contropiedi”

Il centrale ha parlato dell’impostazione tattica su cui Pioli ha lavorato già prima della sosta del campionato. Il tecnico di Parma in fase di possesso sta utilizzando molto spesso una difesa a tre uomini. Il motivo lo ha spiegato Tomori a ‘Dazn’: “Possiamo costruire in questo modo con una base più lunga e quando attacchiamo abbiamo già tre giocatori dietro. Ciò ci consente di non concedere contropiedi e avere più giocatori per attaccare”.

Il difensore crede alla possibilità di confermarsi come campioni d’Italia: “La cosa più difficile è vincere ancora. L’anno scorso molte persone scommettevano su di noi ma ora, con lo scudetto sul petto, è più difficile perché chi gioca contro di noi cambia. Dobbiamo cercare quindi un altro modo per vincere e soprattutto dobbiamo essere più forti mentalmente ma anche nel gioco. Possiamo ancora vincere lo scudetto e faremo di tutto”.

Tomori ha poi rivelato i difensori che più gli piacciono tra quelli presenti in Serie A: “Kim, Skriniar, Bonucci e Bremer. Ho dei riferimenti importanti, vedendo loro voglio migliorare pure io. Non ho iniziato la stagione come avrei voluto ma il calcio è così”. Infine, sull’assenza di Maignan: “Mike è un grande portiere ma Tatarusanu sta facendo bene”.