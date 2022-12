Napoli, che mossa di Giuntoli: ha già chiamato i procuratori per chiudere

Il Napoli ha messo nel mirino un giocatore della Serie A. Si tenterà uno scambio, Cristiano Giuntoli ha già avviato i contatti.

Il calciomercato incombe. Ormai mancano poche settimane ed aprirà la sessione estiva che, ad onore della verità, è ancora avvolta in un alone di mistero. Si, perchè difficile prevedere quelle che saranno le mosse soprattutto delle big di Serie A. C’è chi proverà a muovere delle pedine nel tentativo di aiutare i propri allenatori in una seconda fase di stagione che si preannuncia molto calda.

Ma c’è anche chi muoverà poco, pochissimo. Il Napoli, ad esempio, non ha alcuna intenzione di stravolgere la propria rosa. Quando visto prima della sosta per i Mondiali ha convinto tifosi e dirigenza, e cosi a Cristiano Giuntoli si chiede soltanto di guardarsi intorno e magari monitorare un paio di situazioni interne.

Tra le questioni spigolose sicuramente quella di Diego Demme. Il centrocampista tedesco è arrivato ad un bivio: decidere se restare a Napoli e vivere l’impresa di vincere lo Scudetto pur ricoprendo un ruolo da gregario, oppure cercare maggiore minutaggio in un’altra squadra.

Napoli, Giuntoli anticipa tutti: pronto lo scambio

Ma, come detto, Giuntoli dovrà guardarsi intorno anche nell’eventualità si vengano a creare delle occasioni ghiotte. E cosi ecco che proprio in queste ore è emersa un’indiscrezione di mercato che sta trovando sempre più concretezza con il passare delle ore.

A finire nel mirino del club azzurro è Bartosz Bereszynski, terzino destro di una Sampdoria che fino a questo momento ha vissuto una stagione molto particolare. Il polacco farebbe al caso del Napoli per tutta una serie di motivi, e cosi il direttore sportivo azzurro si è già mosso in maniera importante.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Giuntoli vorrebbe mettere sul piatto una trattativa: Bereszynski all’ombra del Vesuvio, Alessandro Zanoli in quel di Genova. E cosi proprio il ds – si legge – avrebbe avuto già i primi contatti con i procuratori di entrambi i giocatori, per intavolare al più presto la trattativa.