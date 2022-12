Messi, Maradona o Ronaldo? Il messaggio di Rooney non lascia dubbi

Lionel Messi è uno dei principali protagonisti delle ultime settimane. Continuano intanto i paragoni tra l’argentino ed i suoi rivali.

Nella serata di ieri Lionel Messi ha ancora una volta infiammato gli appassionati di calcio con una grande prestazione. Il sei volte Pallone d’Oro è stato protagonista di una prestazione magnifica, segnando un gol e rendendosi protagonista di un assist pazzesco verso Alvarez. La sua Argentina ha vinto la semifinale dei Mondiali in Qatar battendo con un netto e deciso 3 a 0 la Croazia di Luka Modric.

Il campione argentino sta disputando un Mondiale fantastico, ha già collezionato cinque reti e tre assist ed ha avuto finora un ruolo decisivo per la nazionale sudamericana. Con l’avvento dei Mondiali ancora una volta si torna sui corsi e ricorsi storici con i paragoni tra gli atleti di oggi e quelli del passato. Nello specifico in Argentina e nel resto del mondo si discute su chi sia il migliore tra Leo e la leggenda del calcio argentino Diego Armando Maradona.

C’è chi pensa che Diego sia superiore e chi invece crede nel più attuale Lionel, la realtà è che ognuno di loro è stato una grande leggenda di questo sport e sono entrambi destinati a restare nella storia. I confronti non si fermano solo tra presente e passato, ma anche solo all’attualità e la stella del PSG viene spesso paragonata al campione portoghese Cristiano Ronaldo.

Rooney interviene sul confronto Messi-Ronaldo, spunta il paragone

L’ex campione inglese Wayne Rooney ha nelle ultime ore retwittato un suo tweet del passato dove torna sulla rincorsa al GOAT. Rooney ha pubblicato un messaggio del 2012 dove ricorda “Messi è il miglior giocatore di sempre”, un messaggio subito colto dai vari follower e che non è affatto passato inosservato.

Senza dubbio le recenti prestazioni di Leo hanno colto l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati di tutto il mondo. Allo stesso tempo Rooney è un ex compagno di squadra di Ronaldo ed in tanti hanno notato in questo tweet un messaggio di sfida e una punzecchiatura all’ex compagno. Rooney e Cristiano sono stati protagonisti di una diatriba social. I rapporti tra le parti sono più tesi che mai. Intanto Messi gongola e gli estimatori della Pulce continuano a crescere.