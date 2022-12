Juventus, pronto il colpo ‘Mondiale’: la confessione arriva in diretta

Uno dei calciatori che la Juventus intende tesserare per la prossima stagione è fra quelli che meglio hanno fatto ai Mondiali di Qatar 2022.

Come e quale sarà la situazione societaria della Juventus alla ripresa del campionato? È davvero difficile stabilirlo, poiché a livello giudiziario è ancora tutto in divenire. Mentre in termini pratici il Consiglio d’Amministrazione dei bianconeri è completamente cambiato. Ciò potrebbe comportare un diverso approccio anche e soprattutto in chiave di calciomercato, nel tentativo di non minare ulteriormente alla credibilità del club e ti offrire un nuovo progetto per la squadra.

In tal senso, potrebbe essere stata chiave la pausa per i Mondiali di Qatar 2022. Il momento di stallo ha permesso di fermarsi a riflettere. Nel contempo di osservare con maggiore attenzione le possibilità che ci sono in giro.

Così, mentre mister Max Allegri e il suo staff sono a lavoro alla Continassa, in attesa di riavere a disposizione i calciatori che sono stati impegnati nella kermesse continentale e quelli che ancora sono in gara come Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Leandro Paredes, la società studia le varie possibilità.

Juventu su Sofyan Amrabat del Marocco: si studia il colpo di calciomercato

L’unico rimasto della vecchia dirigenza è Federico Cherubini. Al momento è lui che dialoga con Allegri sulle necessità tecniche che ha la squadra per il prossimo calciomercato di gennaio e più in generale pensando anche al futuro. Uno dei nomi venuti fuori durante la programmazione sarebbe quello del 26enne marocchino della Fiorentina, ovvero Sofyan Amrabat, che tanto bene ha fatto con la propria Nazionale ai Mondiali. In particolare contro Spagna, Portogallo e Francia, il centrocampista è stato un giocatore fondamentale in fase di interdizione e gestione tattica dei reparti.

Secondo quanto riferito su Twitch durante ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale di ‘TVPlay’ da Enrico Camelio e Damiano ‘Er Faina’, la Juventus avrebbe concretamente messo gli occhi sul calciatore. Il profilo piace particolarmente, immaginando anche un futuro senza Adrien Rabiot. Il francese ha fatto bene a inizio stagione e anche con i transalpini. Al momento però non si è avanzati nei discorsi relativi al contratto in scadenza a giugno. Ovviamente, molto dipenderà dal valore economico che assumerà dopo Qatar 2022 il cartellino di Amrabat e dai termini nei quali la Juventus intende impostare un affare che si vedrebbe comunque realizzato concretamente a giugno 2023.