Juventus, scatto per il difensore: si punta a beffare il Napoli

La Juventus nella prossima estate sottoporrà la rosa ad un restyling totale: nel mirino è finito un difensore seguito anche dal Napoli.

A gennaio, salvo sorprese, arriverà soltanto un alter-ego di Juan Cuadrado. I nomi sono quelli di Rick Karsdorp (ai ferri corti con la Roma) e Alvaro Odriozola, mai utilizzato da Carlo Ancelotti al Real Madrid. In estate, invece, la rosa della Juventus andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione tesa ad abbassare l’età media del gruppo ed il monte ingaggi. Tanti gli addii in programma, a cui corrisponderanno altrettanti arrivi. Nel mirino, in particolare, è finito un elemento che piace anche al Napoli.

I riflettori sono stati puntati di Jakub Kiwior, polivalente difensore dello Spezia capace anche di giocare mezzala. Il classe 2000 nella prima parte della stagione è cresciuto in maniera esponenziale, al punto da meritarsi la convocazione al Mondiale (4 presenze in totale). Un profilo molto gradito a Massimiliano Allegri, rimasto orfano di un centrale di piede mancino dopo l’addio di Giorgio Chiellini.

I liguri, dal canto loro, non hanno chiuso alla sua cessione tuttavia preferirebbero spostare ogni discorso al termine del campionato. La Vecchia Signora, in ogni caso, approfitterà della sessione invernale del mercato per gettare le basi della trattativa e posizionarsi in pole position rispetto ai partenopei. Ulteriori contatti quindi, come confermato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, andranno in scena a stretto giro di posta.

Juventus, in difesa riflettori puntati su Kiwior

Strutturato fisicamente (è alto 1.89) e dotato di una buona tecnica di base, Kiwior di recente ha ricevuto i complimenti di Robert Lewandowski (“ha un potenziale enorme”). Lo Spezia, per prenderlo nell’agosto 2021 dal Msk Zilina, ha dovuto spendere poco più di 2 milioni. Adesso, per farlo partire, ne chiederà almeno 20. Per lui, negli scorsi mesi, si era fatto avanti il West Ham senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” del calciatore.

Ora, nel suo futuro, ci sono la Juventus ed il Napoli. Gli azzurri, a breve, dovranno decidere se rinnovare il contratto di Juan Jesus in scadenza a giugno oppure lasciarlo andare. In caso di divorzio, scatterà l’immediato assalto del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Da qui la decisione dei bianconeri di anticipare i tempi e provare a trovare già a gennaio un principio d’intesa sia con lo Spezia che con Kiwior. Allegri incrocia le dita. L’opzione Strahinja Pavlovic del Salisburgo resta ancora in piedi ma il tecnico vuole il polacco.