😍 “Grande colpo in chiusura”: Napoli, i tifosi ora si sfregano le mani

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo di calciomercato, che renderà la squadra azzurra ancora più competitiva per la seconda parte di stagione.

Da giorni anzi da tempo il Ds Cristiano Giuntoli insieme al suo staff lavora sotto traccia con la Sampdoria per concludere il trasferimento in azzurro, a gennaio 2023, del terzino polacco, Bartosz Bereszynski. La trattativa si è animata con la presenza di uno scambio, poiché nei termini dell’accordo rientrerà il profilo del giovane Alessandro Zanoli. Il Napoli ha grande fiducia nel prospetto italiano, ma al contempo è consapevole della necessità di offrirlo in prestito a una pizza che potrà concedergli maggiore spazio per forgiarsi ulteriormente.

La necessità di un giocatore più navigato rispetto a Zanoli nasce dalla consapevolezza che non si potrà lasciare nessun dettaglio al caso. Capitan Giovanni Di Lorenzo resta intoccabile, ma va anche tutelato qualora durante la stagione ci fosse bisogno di lasciarlo riposare per qualche tratto.

Berenszyski non costerebbe agli azzurri oltre 200mila euro, ovvero il valore dello stipendio che gli resta da percepire da parte della Sampdoria da gennaio a giugno 2023. I blucerchiati, invece, ne guadagnerebbero poiché ci sarebbe un risparmio economico, in quanto lo stipendio di Zanoli è del tutto inferiore.

Il Napoli chiude per Bereszynski della Sampdoria: le parole del giornalista

Gaetano Imparato, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ai microfoni di ‘SuperSport’ in onda in diretta su ‘Canale 21’, in merito al movimento di calciomercato che sta imbastendo il Napoli ha dichiarato: “Bereszynski è un profilo molto esperto, che ha conoscenza del calcio internazionale. Per gli azzurri di De Laurentiis si tratta di un grande colpo in chiusura. Per ciò che concerne la controparte, ovvero Alessandro Zanoli, mi pare sia giusto mandarlo a giocare alla Sampdoria, che comunque è Serie A. La formula sarà il prestito ed è quella giusta”.

Chi è sotto valutazione a causa di una condizione fisica non rassicurante è invece Salvatore Sirigu. Sul portiere sardo Imparato si esprime come segue: “È un vero e proprio mistero. Io sono contento che voglia restare e punti a vincere il campionato insieme ai compagni di squadra, ma il Napoli non può rischiare di ritrovarsi cols solo Alex Meret. Se il sardo riuscirà a dare rassicurazioni sotto il punto di vista fisico, allora va bene che resti, altrimenti sarà corretto guardare altrove”.