💣 Calciomercato Napoli, blitz e capolavoro di Giuntoli: a breve l’ufficialità

Napoli, che colpo da parte di Cristiano Giuntoli. Prima il blitz e poi il capolavoro del DS azzurro, a breve ci sarà l’ufficialità : ecco quando

Meno di tre settimane al restart della Serie A. Alla ripresa, il Napoli sarà ospite dell’Inter tra le ostiche mura di San Siro. Gli azzurri dovranno fare i conti con una squadra chiamata all’ultima spiaggia (o quasi) per la lotta Scudetto, nella speranza di non incappare in nessun passo falso. Anzi, l’obiettivo della formazione allenata da Luciano Spalletti è di ripartire da dove aveva lasciato, consapevole che i segnali giunti dalle amichevoli invernali sono stati sinora incoraggianti.

Anche perché il 2023 del Napoli sarà lungo, delicato e pieno zeppo di impegno. Quindi meglio ripartire più forte di prima per evitare che il largo vantaggio accumulato in questa iniziale parte di stagione vada disperso. E contro Inter e Juventus, gli azzurri contano di mettere un punto esclamativo al proprio cammino in campionato, lanciando l’ennesimo segnale al campionato: il Napoli c’è e fa sul serio, anche e soprattutto dopo la sosta.

Un segnale al campionato, intanto, arriva già dal mercato. Il Napoli è pronto ad alzare la posta in palio e a completare una rosa quasi perfetta. Nelle ultime giornate c’è stato il blitz di Cristiano Giuntoli per il terzino della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, e adesso il DS azzurro è pronto ad andare a dama con un’operazione tanto utile quanto funzionale alla rincorsa Scudetto dei suoi uomini.

Come annunciato da ‘Tuttomercatoweb.com’, Napoli e Sampdoria hanno trovato l’accordo definitivo per l’operazione che porterà il terzino polacco all’ombra del Vesuvio. Uno scambio di prestiti secchi, che vedrà il giovane Alessandro Zanoli imboccare la strada per Genova proprio per rimpiazzare il partente Bereszysnki. L’affare risulta soltanto da formalizzare e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle festività natalizie. Un vero e proprio capolavoro di Cristiano Giuntoli, che con un’operazione low-cost si prepara a prendere un reale vice Di Lorenzo per il resto della stagione.