🎉 Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: che regalo col Villarreal

Si avvicina, per il Napoli, l’amichevole contro il Villarreal. De Laurentiis, in queste ore, ha ricevuto un ottima notizia a riguardo.

Le amichevoli disputate in Turchia vinte ai danni dell’Antalyaspor e del Crystal Palace hanno fornito diverse indicazioni tattiche interessanti al Napoli. Giacomo Raspadori, ad esempio, convince sempre di più nel ruolo di raccordo tra centrocampo ed attacco. Ora la concentrazione del tecnico Luciano Spalletti è rivolta al prossimo test in programma il 17 dicembre. Una sfida, quella contro il Villarreal, dal sapore speciale per l’ambiente.

La partita in questione, infatti, consentirà a due grandi ex calciatori di tornare in città e salutare la tifoseria partenopea. Si tratta di Pepe Reina e Raul Albiol. Il primo (182 apparizioni in maglia azzurra), subito dopo l’annuncio, tramite un post sui social network si è detto molto felice di tornare. Il secondo (236 presenze), in una recente intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivelato invece di aver pianto al momento di dover lasciare la squadra e tornare in Spagna.

Il rapporto con la piazza, in ogni caso, è rimasto forte e la gara in questione rappresenterà quindi l’occasione giusta per riabbracciare gli ex compagni. Un match che già da ora si preannuncia ricco di emozioni. L’attesa, intanto, sale sempre di più ed oggi al presidente Aurelio De Laurentiis è stata comunicata un’ottima notizia riguardante la prevendita degli biglietti.

Napoli, a gonfie vele la prevendita per il Villarreal

La Curva B ad esempio, stando a quanto riportato da ‘Tuttonapoli.net’, risulta in esaurimento. “Ottimo” anche il dato riguardante i Distinti superiori e la Curva A superiore. Un dato importante che testimonia, una volta di più, quanto sia forte il legame che unisce il Napoli e la tifoseria. La quale, dopo l’ottimo avvio di stagione della squadra sia in campionato che in Champions League, ha iniziato a sognare la conquista di qualche trofeo.

Spalletti, dal canto suo, alla ripresa della Serie A intende ripartire subito forte così da allungare la striscia di vittorie consecutive. Un passo per volta, però. La trasferta in casa dell’Inter, infatti, ancora è distante. Adesso sarà importante fare bene contro il “Sottomarino Giallo” e poi, il 21, concludere al meglio la preparazione invernale battendo pure il Lille.