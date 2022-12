“Piangevano tutti”: Napoli, il grande ex commuove i tifosi azzurri

Il Napoli, tornato dalla Turchia, ha messo nel mirino l’amichevole del 17 dicembre. Un match che si preannuncia speciale per un ex.

Tornerà ad allenarsi oggi il Napoli, rimasto a riposo per qualche giorno dopo la conclusione del ritiro in Turchia. La preparazione invernale andrà avanti per almeno un’altra settimane ed ora, nel mirino della squadra, c’è la terza amichevole organizzata dalla società al fine di consentire ai giocatori di riprendere confidenza con il campo e riavvicinarsi alla forma migliore. Il 17 dicembre allo stadio “Maradona” si presenterà il Villarreal: una sfida che consentirà ai tifosi di salutare un grande ex azzurro.

Si tratta di Raul Albiol, dal 2013 al 2019 colonna portante della retroguardia partenopea. In seguito la sua carriera è proseguita in Spagna, proprio con la maglia dei “Sottomarini Gialli”, dove ha continuato ad esprimersi ad alti livelli. Napoli e la città, però, continuano ad avere un posto speciale nel suo cuore. Per lui, in totale, 236 presenze “condite” da 6 gol e 9 assist e soprattutto dalla conquista di due trofei: la Coppa Italia nella stagione 2013/14 e la Supercoppa Italiana nel 2014/15.

La gara gli consentirà quindi di tornare nell’impianto di Fuorigrotta e rinsaldare il rapporto con l’ambiente, rimasto sempre forte in questi anni. Proprio il difensore 35enne, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rivelato un particolare aneddoto riguardante il suo addio al Napoli. Una decisione presa all’epoca per stare più vicino ai propri cari tuttavia vissuta con dolore dallo stesso calciatore.

Napoli, Albiol rivela un aneddoto sul suo addio

“Sono stati 6 anni meravigliosi” le parole di Albiol. Il quale, in seguito, ha rivelato che anche per la sua famiglia quei giorni non furono facili. “Quando partimmo piangevano tutti, per loro Napoli è stata la cosa più bella della loro vita”. Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del club e dell’intero ambiente. Albiol, inoltre, ha speso parole al miele nei confronti del tecnico Luciano Spalletti.

“Ho visto tante partite del Napoli e mi sembra spettacolare. Si vede che dietro c’è un gran lavoro”. La gara del 17 si preannuncia quindi ricca di emozioni, anche perché nel Villarreal milita un altro ex calciatore azzurro: Pepe Reina. Un’occasione speciale per rivedersi e scambiarsi gli auguri di buon Natale. Spalletti, in ogni caso, si attende massima concentrazione dai suoi. Il big match del 4 gennaio contro l’Inter è sempre più vicino ed il mister originario di Certaldo vuole ripartire subito forte.