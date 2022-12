Occhio Napoli, esulta De Laurentiis: la notizia è ufficiale

Napoli, attenzione all’ufficialità che farà esultare anche Aurelio De Laurentiis: arriva la notizia ufficiale con tanto di comunicato

Si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il Napoli è pronto a ripartire in campionato, dopo un mese e mezzo di sosta. Ancora qualche settimana e gli azzurri di Luciano Spalletti saranno di scena a San Siro per l’ostica e complicata trasferta di San Siro, dove ad attenderli ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi. Un match che può dire già molto sul 2023 che i partenopei si preparano a vivere, al netto di scossoni e colpi di scena nel corso di questo secondo inizio di stagione.

Anche perché il mese di gennaio sarà pieno zeppo di impegni e, soprattutto, di trappole. Non solo la gara contro l’Inter, ma anche quelle contro Juventus, Salernitana, Roma e chi più ne ha più ne metta. Non sarà semplice per il Napoli blindare il primo posto, ma poter contare già su otto punti di vantaggio dalle inseguitrici è già una prima e importante consolazione. E i segnali arrivati in questa sosta Mondiale sono stati comunque positivi. Positivi come positive sono le notizie che arrivano anche per la famiglia De Laurentiis.

Napoli, ufficiale la splendida notizia per i De Laurentiis: esultano sia Luigi che Aurelio, il motivo

Il motivo, stavolta, non è da cercare nel Napoli. A far esultare i De Laurentiis è la notizia che arriva da Coverciano, dove sono state diramate le convocazioni del commissario tecnico Roberto Mancini in vista dello stage di fine dicembre, utile a scoprire quali dei prossimi talenti italiani potranno aggregarsi alla Nazionale maggiore. Tra questi anche l’interessantissimo Elia Caprile del Bari (accostato anche agli azzurri come dopo-Sirigu) e l’azzurro Michael Folorunsho (in prestito in Puglia proprio dal Napoli).

Una bellissima notizia per Luigi ed Aurelio De Laurentiis, che si godono il Bari avanzare in classifica e addirittura giocarsi le proprie chance per una promozione diretta. E che intanto esporta nuovi e possibili talenti per il CT Roberto Mancini, in vista dei prossimi impegni della sua Italia. Italia che a marzo sarà di scena proprio a Napoli per le qualificazioni all’Europeo contro l’Inghilterra.