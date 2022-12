😨 Napoli, c’è l’ufficialità: accadrà dopo i Mondiali, tutto confermato

La notizia è giunta oggi ed è ufficiale, da questo momento cambia tutto e la rivoluzione potrebbe coinvolgere in qualche modo anche il Napoli.

I Mondiali di Qatar 2022 sono stati la svolta sia in positivo che in negativo di molti cambiamenti epocali. Diverse ere sono giunte al termine e fra queste una delle più significative è il lavoro di Fernando Santos come Ct del Portogallo. La Federcalcio lusitana attraverso un comunicato ufficiale ha reso nota l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore, il cui contratto sarebbe scaduto soltanto nel 2024.

La sconfitta ai quarti di finale contro il Marocco è stato il colpo di grazia a un percorso comunque molto soddisfacente, ma che ora avrà bisogno di un cambio di rotta importante per reinventarsi. All’addio del Ct, infatti, corrisponderà anche un ridimensionamento della figura di Cristiano Ronaldo, significativamente uscito dal campo in lacrime dopo l’amara eliminazione e partito dalla panchina nelle ultime gare.

Le modifiche che avverranno al progetto tattico del Portogallo potrebbero comunque essere buone. Giocatori come Mario Rui, terzino difensivo del Napoli, potrebbero finalmente ottenere spazio. Ci si aspettava in qualche modo che il giocatore azzurro venisse preso in considerazione dopo le importanti stagioni in Serie A e invece non è stato citato per unirsi alla spedizione qatariota.

Portogallo, esonerato il Ct Fernando Santos: il comunicato. Ne gioverà Mario Rui del Napoli?

“La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno deciso di concludere il cammino di grande successo intrapreso nel settembre del 2014. Dopo una delle più grandi partecipazioni dei sempre da parte della Nazionale alle fasi finali dei Mondiali in Qatar, la FPF e Fernando Santos comprendono che sia questo il momento giusto per un nuovo percorso”, precisa l’annuncio.

La Federazione ricorda la vittoria di EURO 2016 in Francia e la Nations League del 2019 col Ct in carica, il quale al momento resta l’allenatore che più match ha vinto e diretto. “È stato un onore avere un allenatore e una persona come Fernando Santos alla guida della Nazionale. La FPF ringrazia Fernando Santos e il suo team per gli otto anni unici e crede che questo ringraziamento sia fatto anche a nome di tutto il popolo portoghese”, conclude il comunicato, aggiungendo che da questo momento si cercherà il nuovo allenatore.