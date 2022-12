Juventus su Giuntoli, De Laurentiis si cautela: il sostituto è in casa

La Juventus vuole un nuovo direttore sportivo e punta su Cristiano Giuntoli: De Laurentiis il sostituto ce l’ha in casa

Le dimissioni dell’intero CdA della Juventus in seguito all’inchiesta PRISMA hanno destato tantissimo scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Andrea Agnelli non è più il presidente del club bianconero, via anche Pavel Nedved con Arrivabene che mantiene le redini in attesa della definizione del nuovo asset dirigenziale. Sul piano sportivo, sono stati dati più poteri a Cherubini e Allegri. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità anche da questo punto di vista, ma il vero obiettivo resta Cristiano Giuntoli.

Giuntoli ha con il Napoli un contratto in vigore fino al 30 giugno 2024. La scorsa estate ha dato sfogo a tutta la sua competenza, portando giocatori fantastici come Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia. La Juventus ha bisogno di questo, di linfa nuova per portare nuovi successi. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, vuole cautelarsi in caso di addio del suo ds e avrebbe già pronta una soluzione interna.

Napoli, Micheli per sostituire Giuntoli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, a John Elkann piace molto il modo di lavorare di Cristiano Giuntoli e lo vorrebbe come nuovo direttore sportivo per riaprire un nuovo ciclo vincente. Nel Napoli ci sono Micheli e Mantovani che hanno già esperienza in quel ruolo. In particolare, Micheli ha ricoperto il ruolo di ds ai tempi del Brescia di Baggio e Mazzone, dove arrivò quasi una qualificazione incredibile in Coppa UEFA. De Laurentiis ha stima di entrambi, a Napoli già da qualche anno con una breve parentesi al Bologna insieme a Bigon.

Chiaramente, si tratta di una soluzione interna che potrebbe generare un po’ di discussione, vista l’importanza e lo status raggiunto da Giuntoli negli ultimi anni. Ma Micheli e Mantovani hanno dimostrato di saper lavorare ottimizzando le risorse e portando grandi risultati. Resta da capire se, effettivamente, la Juventus riuscirà nel suo intento: con quest’interesse, è fuori discussione che l’attuale ds del Napoli possa trattare il rinnovo del contratto.