📝 “Non resta che ratificare”: Napoli, che colpo di Giuntoli

Il Napoli si appresta a mettere a segno il primo colpo della sessione invernale del mercato. Giuntoli ha concluso tutto: imminenti le firme.

La rosa allestita nella scorsa estate, fin qui, ha dimostrato di essere competitiva ai livelli piÚ alti e di non necessitare di correttivi in corsa. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, in ogni caso, ha iniziato comunque a muoversi al fine di regalare a Luciano Spalletti un innesto di qualità alla riapertura del mercato. Diversi i nomi finiti nella sua agenda, molti dei quali però acquistabili soltanto a giugno. Un colpo, invece, si può concretizzare subito.

L’idea del manager azzurro, in particolare, è quello di fornire al tecnico un alter-ego di Giovanni Di Lorenzo. Da gennaio in poi, infatti, i partenopei saranno chiamati a disputare un gran numero di partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il capitano, chiaramente, non potrà giocarle tutte. Da qui la necessità di prendere un calciatore esperto capace di prendere il suo posto e farlo rifiatare. Inizialmente la scelta era ricaduta su Pasquale Mazzocchi ma poi l’infortunio subito dall’esterno granata di recente ha fatto crollare la trattativa.

Il mirino si è quindi spostato su Bartosz Bereszynski, reduce dall’esperienza vissuta al Mondiale con la maglia della Polonia. I contatti con la Sampdoria, in questi giorni, sono andati avanti in maniera costante al punto da consentire alle parti di trovare un concreto principio di intesa. La fumata bianca, addirittura, è attesa a stretto giro di posta.

Napoli, ecco Bereszynski: accordo trovato

Il terzino blucerchiato si trasferirà alla corte di Spalletti con la formula del prestito. Allo stesso tempo, Alessandro Zanoli sbarcherà alla Doria. Un’operazione ideale per tutti. Bereszynski potrà finalmente mettersi alla prova in una realtà più competitiva con la possibilità di aggiungere alla propria bacheca qualche trofeo. Il classe 2000 invece, fin qui impiegato soltanto 3 volte dal mister originario di Certaldo (per un totale di 21 minuti), a Genova sarà titolare.

Le firme sono imminenti: stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ora “non resta altro che ratificare” lo scambio. Un ulteriore mattone per consolidare la squadra e aumentare le possibilità di scelta di Spalletti. Il modo migliore per prepararsi alla ripresa del campionato. Il 4 gennaio è in programma la trasferta sul campo dell’Inter quinta in classifica ma il Napoli non teme nulla.