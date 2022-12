😲 Cessione Kvaratskhelia, arriva un tweet a sorpresa: spunta la cifra

Inevitabile il boom di squadre interessate ad accaparrarsi le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia del Napoli: arriva il commento sulle ultime indiscrezioni.

Sarà sicuramente pronto ed equipaggiato il Napoli all’idea che le prossime sessioni di calciomercato avranno un protagonista su tutti, ovvero il georgiano Kvaratskhelia. Il calciatore ha vissuto un incredibile inizio di stagione in azzurro, diventando presto con pregiati gesti tecnici una conferma costante di qualità con un’età che fa pensare ad un futuro lungo e radioso come calciatore, ovvero 21 anni.

Sebbene il Napoli sia consapevole che presto potrebbe essere inevitabile considerare la plusvalenza importante che potrà fare del cartellino dell’attaccante, al momento non ha intenzione di privarsene né il gioiellino ha troppi grilli per la testa. È il suo primo salto nell’Europa più competitiva e agli ordini di Luciano Spalletti sta imparando compiendo un percorso di crescita fondamentale per forgiarsi sempre di più.

Tutte certezze che non minano sopratutto quelle delle società di Premier League, forti della certezza di avere un potere attrattivo importante come campionato oltre a delle risorse economiche che ad oggi poche squadre al mondo non inglesi riuscirebbero pareggiare. È il caso del Newcastle.

Napoli, Newcastle su Kvaratskhelia: il tweet di Carlo Alvino

Secondo le informazioni riferite dall’autorevole ‘Times’, il Newcastle osserva da inizio stagione il giocatore georgiano e, come ben noto, si tratta di uno dei club con maggiore disponibilità in assoluto nel Vecchio Continente, quindi starebbe già pensando a come convincere il Napoli e Kvarastkhelia al trasferimento in Inghilterra. L’esterno georgiano sarebbe in cima alla lista e non spaventerebbe l’attuale valutale che, secondo i britannici, si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Attraverso il proprio canale Twitter, il giornalista Carlo Alvino ha commentato con un post tale notizia, affermando che “mi fa ridere”. Un commento del genere poiché secondo la politica adottata in modo manifesto da sempre da parte del patron Aurelio De Laurentiis sarebbe chiaro che il presidente “si terrà stretto il giocatore per diversi anni. L’età di Kvara e la sua bravura fanno la differenza. Poi se si vuol fare una valutazione per meno di 120 milioni neanche si inizia a parlare”.