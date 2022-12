😨 Napoli-Kvaratskhelia, notizia improvvisa: tifosi in ansia

Una pessima notizia per i tifosi del Napoli: le novità che arrivano riguardo Kvaratskhelia non sono certo positive per gli azzurri.

Una delle principali sorprese di questo inizio di stagione in casa Napoli è stato Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano in questa prima parte di stagione si è mostrato come uno dei calciatori più talentuosi del nostro campionato. Un inizio devastante, che ha sorpreso anche molti addetti ai lavori.

Chi si aspettava un Kvaratskhelia con difficoltà di ambientamento in un campionato tatticamente difficile come quello italiano si è dovuto presto ricredere di fronte ai numeri e alle prestazioni del georgiano il quale, naturalmente, ha visto il suo valore di mercato crescere esponenzialmente. Prelevato dalla Dinamo Batumi per il classico piatto di lenticchie, adesso Kvaratskhelia ha un valore di mercato che è cresciuto esponenzialmente.

Giuntoli può legittimamente essere soddisfatto della situazione. Lo stesso dicasi del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale giustamente sta guardando con grande interesse al suo investimento. Accanto però alle gioie c’è il rischio dei dolori. L’esplosione del calciatore infatti ha generato anche un grandissimo interesse delle altre squadre, tra cui anche l’ambizioso Newcastle.

Napoli, occhio al Newcastle: gli sceicchi vogliono Kvaratskhelia

Dopo l’arrivo della nuova proprietà il Newcastle non ha certamente problemi economici. I Magpies possono disporre di un ingente cifra da mettere sul mercato. Secondo i colleghi inglesi del The Times gli osservatori del club inglese avrebbero osservato con molta attenzione le prestazione del georgiano, convincendosi della bontà dell’operazione.

Il valore di mercato di Kvaratskhelia attualmente si aggira sui 60 milioni. Una cifra sei volte superiore a quella spesa dagli azzurri per prelevarlo dalla Dinamo Batumi. La proprietà del Newcastle però non avrebbe alcun problema a sborsare quella cifra. Sta al Napoli resistere alla tentazione di fare, già adesso, una mega plusvalenza.