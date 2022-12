Calciomercato Napoli, un nuovo portiere: la cessione è imminente

Calciomercato Napoli, possibile valzer tra le panchine di Serie A in vista di gennaio: il portiere potrebbe arrivare alla corte di Spalletti ad una condizione.

Il Napoli, oltre che sul ritiro al seguito di Luciano Spalletti per quanto riguarda la squadra, si sta concentrando anche sulle questioni di mercato. A gennaio potrebbero crearsi diversi incastri, uno riguardante il ruolo del portiere. L’intreccio con un altro club di Serie A potrebbero ora concretizzarsi, ma ad una condizione.

Il Napoli, quindi, tra le diverse zone di campo da andare a rafforzare, sta pensando anche alla migliore soluzione per la porta. Attualmente come secondo portiere, dopo Alex Meret, gli azzurri hanno a disposizione Salvatore Sirigu. Ma per quest’ultimo potrebbero aprirsi nuove opportunità.

I dialoghi con la Salernitana, con cui Sepe ha subito un brutto infortunio, sembrerebbero a tal proposito essere in corso. Il club campano ha bisogno di un estremo difensore affidabile per poter affrontare le settimane che arriveranno con maggiori sicurezze. La cessione appare perciò ormai imminente. D’altro canto, poi, il Napoli starebbe pensando a un profilo mirato per andare a sostituire lo stesso Sirigu. Si tratta di Alessio Cragno che al Monza non sta trovando spazio: questo il punto della situazione.

Calciomercato Napoli, Sirigu potrebbe sbloccare il trasferimento di Cragno nel club azzurro: l’incastro

Come riferito nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, quindi: “Per Sirigu c’è la pista Salernitana. Il club campano non cerca un titolare, bensì un ‘vice’ che possa difendere la porta in attesa del recupero di Sepe, alle prese con un problema al polpaccio. Tra le molte voci, trova perciò sempre più concretezza quella che riferisce di una proficua chiacchierata tra il ds granata De Sanctis e Sirigu nel ritiro turco del Napoli”.

“Ecco – si legge ancora sulle colonne di ‘Tuttosport’ – se Sirigu dovesse trasferirsi a Salerno, per Cragno potrebbe aprirsi anche l’ipotesi Napoli. In Turchia, poi, il campani hanno portato avanti anche la trattativa per il trasferimento di Demme agli ordini di Nicola”. Resta così da comprendere come i club intenderanno agire nei giorni che verranno.