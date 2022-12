Napoli, la 10 regalata a Vittorio Sgarbi: è polemica

Il Napoli e De Laurentiis omaggiano Vittorio Sgarbi, ma sulla scelta della maglia numero 10 è polemica: tifosi non contenti della decisione.

Il Napoli, per decisione del suo presidente Aurelio De Laurentiis, ha deciso di omaggiare Vittorio Sgarbi, facendogli recapitare un regalo importante. La scelta, però, non ha fatto particolarmente piacere a una parte consistente dei tifosi partenopei. Non è perciò mancata la polemica.

A Napoli, si sa, la maglia numero 10 è appartenuta e continua ad appartenere oggi e per sempre, a un solo giocatore. Non un semplice giocatore qualsiasi, ma molto di più: Diego Armando Maradona. Un’istituzione imprescindibile.

Con una maglia su cui è stato stampato proprio quel numero 10, tanto importante da essere diventato sacro per ogni tifoso partenopeo, accompagnato dal cognome Sgarbi è stato omaggiato il Sottosegretario di Stato alla Cultura. La scelta però ha fatto e sta facendo discutere. Ecco la reazione.

Napoli, criticata la scelta di dare la 10 a Sgarbi: la foto del regalo e la risposta dei tifosi

Il Napoli e De Laurentiis, quindi, hanno deciso di omaggiare Vittorio Sgarbi con un regalo particolare, nonché degno di nota. Come fatto sapere dal critico d’arte e politico, tramite i propri profili social, il presidente del club azzurro ha deciso di regalargli una maglia con il suo nome e il numero 10 stampato. E così, lo stesso Sgarbi ha voluto rispondere: “All’amico Aurelio De Laurentiis piace esagerare… Grazie del gradito pensiero”.

La numero 10, tuttavia, come detto ha un significato particolare oltre che importante. Il 10 di Maradona è un’istituzione. Un simbolo che mai potrà essere scalfito. E per questo motivo, al di sotto del post, non sono mancati i commenti di polemica da una parte consistente della tifoseria napoletana. La scelta di De Laurentiis ha perciò diviso i propri sostenitori e creato qualche malumore. “Da tifoso del Napoli, nulla di personale contro Sgarbi, ma un regalo del genere è irrispettoso verso Maradona”, si legge come pensiero che va per la maggiore.