Calciomercato Napoli, colpo di scena improvviso: c’è la notizia

Napoli, attenzione al colpo di scena in arrivo sul mercato. C’è la notizia improvvisa che svela lo scenario che può avverarsi a gennaio

Meno di tre settimane alla gara contro l’Inter e il Napoli scalda i motori per la ripresa in campionato. Un periodo delicato per gli azzurri, che si avvicinano ulteriormente ad un inizio 2023 che può essere davvero decisivo per il futuro prossimo del club. La formazione di Luciano Spalletti è prima in classifica e forte di un vantaggio di ben otto punti sulle inseguitrici: un qualcosa che i tifosi partenopei e tutto l’ambiente sperano di ritrovare anche dopo questo complicato mese di gennaio.

Mese di gennaio che può portare in dote al Napoli nuovi rinforzi sul mercato. È al lavoro il DS Cristiano Giuntoli, impegnato a definire l’operazione con la Sampdoria per l’arrivo in prestito di Bartosz Bereszynski ed il rientro di Nikita Contini. Uno scambio che vedrà poi il giovane Zanoli andare in prestito in quel di Genova, ma che potrebbe non essere una delle poche operazioni in uscita degli azzurri. Tutto da capire, infatti, il futuro prossimo di Diego Demme, sul quale pende ancora un pesante punto interrogativo.

Napoli-Demme, ecco il colpo di scena: c’è la rivelazione in diretta

Con un piede ormai fuori dal progetto Napoli, l’ex mediano del RB Lipsia potrebbe dire addio agli azzurri già nella prossima sessione di gennaio. Su di lui c’era forte l’interesse della Salernitana, anche se un colpo di scena si prepara ad arrivare. A rivelare tutto è Nicolò Schira, esperto di mercato, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha spiegato come stanno le cose sul futuro del centrocampista italo-tedesco.

“Se parliamo di Demme, parliamo di un calciatore che il Napoli considera ancora all’interno del proprio progetto – rivela Schira – Lui non è più un ragazzino, però: il calciatore ha ormai capito di essere alle spalle di questo Lobotka e vorrebbe ritrovare un po’ del suo spazio altrove. Il problema è che ha un ingaggio pesante, la Salernitana ha fatto fatica a trovare una quadra. Occhio alla Germania e occhio soprattutto al Valencia: lì c’è Gattuso, che lo preferiva addirittura a Lobotka”.