❌ Si avvicina Inter-Napoli: c’è un doppio forfait per Inzaghi

In attesa del match tra Inter e Napoli, nelle fila della squadra di Simone Inzaghi bisogna registrare due assenze.

La ripresa del campionato è ormai sempre più vicina. Al prossimo 4 gennaio, infatti, mancano solo tre settimane. Il 2023 inizierà subito con un grandissimo botto, visto che ci sarà il super big match di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Questa gara, di fatto, potrebbe risultare già decisiva per le sorti dello Scudetto. Se il team partenopeo dovesse vincere, riuscirebbe a mettere, forse, un primo mattone per la vittoria del titolo. L’Inter, dal canto suo, ha l’obbligo di vincere per cercare di restare ancora in corsa, considerando che ha la grande occasione di diminuire il distacco di undici punti dal Napoli capolista.

Tanti giocatori della ‘Beneamata’, infatti, hanno caricato in queste ultime settimane la sfida contro gli azzurri, affermando che l’unico risultato possibile è la vittoria. Proprio per preparare al meglio la partita decisiva contro il Napoli, l’Inter domani sfiderà in amichevole il Betis Siviglia. Tuttavia, tra le fila della squadra guidata da Simone Inzaghi, bisogna registrare un doppio forfait.

Inter-Napoli, Simone Inzaghi contro il Betis non avrà a disposizione né Lukaku né Onana

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Romelu Lukaku ed André Onana non scenderanno domani in campo contro il club spagnolo. I due calciatori, tornati ad Appiano Gentile dopo il Mondiale deludente con le loro rispettive nazionali, non partiranno alla volta di Siviglia.

Sia Onana che Lukaku, di fatto, continueranno a svolgere il loro lavoro fisico per farsi trovare pronti alla gara decisiva del prossimo 4 gennaio. Non solo l’Inter scenderà in campo domani, ma anche il Napoli. Gli azzurri, infatti, sfideranno al Maradona il Villarreal degli ex Albiol e Reina. Proprio dall’allenatore del ‘Sottomarino Giallo’, ovvero Quique Setién, sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti.

L’allenatore del Villarreal, indatti ha rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali del ‘Corriere del Mezzogiorno’: “Ammiro tantissimo il gioco della squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri possono sicuramente vincere lo scudetto. Albiol e Reina? Sono molto felici di tornare a Napoli, perché conservano dei grandi ricordi”.