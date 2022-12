Occhio Napoli, il Milan trema: la notizia preoccupa i tifosi

Dal Qatar arrivano pessime notizie per il Milan. Un comunicato che però indirettamente può fa sorridere il Napoli.

I Mondiali in Qatar si avviano verso l’ultimo atto. Domenica sarà il giorno della finalissima tra Francia e Argentina. Kylian Mbappé da un lato, alla sua seconda finale in carriera e Lionel Messi dall’altro, anche lui al secondo appuntamento con la storia. Fino ad ora però, nonostante la giovane età Mbappé ha già potuto sorridere, Messi non ancora.

A dare un piccolo vantaggio all’Argentina però le notizie che arrivano dall’infermeria della Francia. I transalpini infatti hanno appena comunicato che Theo Hernandez è infortunato. Difficilissima quindi la sua presenza per la finale. Logicamente in Francia sperano in un recupero lampo, ma l’infortunio potrebbe essere più lungo del previsto e non riguardare solo il Mondiale.

Si potrebbe infatti prefigurare uno stop che vada ad impattare anche le prime giornate della ripresa del campionato. Tra una ventina di giorni infatti la Serie A riprenderà e con essa la sfida per lo Scudetto che vede il Milan inseguire il Napoli. L’infortunio di Theo Hernandez rischia quindi non solo di complicare i piano della Francia, ma anche quelli di rimonta del Milan.

Milan, l’infortunio di Theo Hernandez avrà ripercussioni sulla lotta Scudetto

A gennaio ripartirà il campionato. Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione con un incoraggiante +8 sulle inseguitrici, tra cui il Milan appunto. Gli azzurri però sono chiamati ad un doppio confronto importante contro Inter e poi a distanza di poche giornate Juventus. I rossoneri naturalmente avrebbero voluto approfittare di questi impegni per rosicchiare eventualmente terreno.

Un eventuale infortunio di Theo Hernandez però renderebbe decisamente più difficoltoso per il Milan fare punteggio pieno nei prossimi match di campionato. Naturalmente c’è ancora da valutare eventuali tempi di recupero con Theo Hernandez che potrebbe addirittura farcela per la finale. O quantomeno riuscire a recuperare per l’inizio di campionato.