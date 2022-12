Inter-Napoli, pronta una novità assoluta: tifosi spiazzati, deciderà il presidente

Una grande novità in Serie A potrebbe verificarsi nel giorno di Inter-Napoli, alla ripresa del campionato, e riguardare proprio una delle due squadre in gara.

Non sarà un campionato consueto. Tantissime novità stanno attraversando l’edizione attuale della Serie A, fra le quali la più imponente è stata di scuro l’interruzione della competizione per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. Oltre un mese, se considerate anche le festività natalizie, a fare da spartiacque alla stagione, che vede al momento il Napoli in testa alla classifica a +8 dal Milan.

Di per sé sarebbe stata una gara interessante, a maggior ragione se pensiamo che l’Inter dovrà cercare a San Siro di risucchiare punti all’inarrestabile formazione di Luciano Spalletti. Dal canto del Napoli l’approdo nel 2023 sarà in un palcoscenico fra i più suggestivi e importanti da affrontare in trasferta.

Non mancherà il pubblico delle grandi occasioni, sebbene la sfida non sarà accessibile per questioni di ordine pubblico ai residenti nella Regione Campania. I tifosi sugli spalti e da casa ad ogni modo potranno assistere a una grande novità e riguarderà l’Inter.

Inter-Napoli, ci sarà una grande novità: riguarda le divise nerazzurre. Il dettaglio

Secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’, il patron Steven Zhang sta decidendo se sulle casacche dell’Inter apparirà o meno Digitalbits in qualità di main sponsor. Il rapporto fra le due aziende in sostanza è concluso e la società nerazzurra nel totale non riceverà circa 85 milioni di euro, con una perdita quindi dal grandissimo valore per un club che già a fatica cerca di tenere a bada conti ed esborsi.

Pare, in base alle informazioni del quotidiano, che i rapporti fra i vertici dirigenziali nerazzurri e lo sponsor siano praticamente azzerati e le offerte della società di tecnologia per modificare gli accordi in essere non sono state prese in considerazione dall’Inter. Ciò sarebbe la riprova del fatto che per i nerazzurri il rapporto è concluso e intendono cercare nuovi partner prima che ricominci il campionato. Da qui il dubbio su cosa vedremo sulle maglie dell’Inter appena tra qualche settimana.