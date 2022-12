Napoli, la rivelazione dell’agente gela Giuntoli e spiazza i tifosi

La rivelazione dell’agente gela il ds Giuntoli e spiazza i tifosi del Napoli: l’affare è più complicato del previsto.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della sessione invernale di calciomercato. Nonostante manchino pochi giorni all’apertura della finestra di trasferimenti di gennaio, con ogni probabilità i partenopei non metteranno a segno particolari colpi in entrata. Minare la serenità dello spogliatoio e stravolgere i meccanismi rodati di mister Luciano Spalletti è impensabile. Squadra che vince non si cambia.

Nonostante queste premesse, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sondando il terreno per diversi calciatori. La lista dei desideri è piuttosto folta, ma l’ok del patron De Laurentiis arriverà solamente per eventuali occasioni imperdibili. Non a caso, infatti, gli ultimi rumors di mercato in casa Napoli vedono accostati alla maglia azzurra diversi giovani di prospetto. Dunque, ‘sì’ solamente a talenti low cost che possano generare ulteriori plusvalenze in futuro.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Zaniolo

Negli ultimi giorni, però, in orbita Napoli ruota anche il nome di Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo della Roma di José Mourinho non ha ancora trovato la giusta intesa per il rinnovo contrattuale con i giallorossi. Proprio per questo motivo, potrebbe cambiare casacca in estate. Difficilmente, infatti, i capitolini lo lasceranno partire durante il mercato di gennaio per rinforzare una diretta concorrente. A riferire le ultime sul futuro di Zaniolo ci ha pensato Claudio Vigorelli, agente del calciatore, durante una intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “A che punto è il rinnovo di contratto? All’orizzonte c’è nulla da temere. Il rapporto con la Roma e con Tiago Pinto è eccellente. Siamo d’accordo, parleremo del rinnovo più avanti, quando sarà opportuno per la dirigenza. Adesso l’importante è concentrarsi sul lavoro e sulle prestazioni in campo. Ingaggio basso? Guardare al passato è inutile, ci aspetta solamente un futuro che speriamo possa essere luminoso. Non posso parlare di cifre, ma non è difficile ipotizzarle. Per la Roma Nicolò vale 50/60 milioni di euro, quindi chiederemo un ingaggio sulla base del valore del cartellino che ha fatto la Roma. Non chiederemo di più né di meno. Zaniolo ha 23 anni ed un contratto in scadenza nel 2024, è monitorato da tanti club importanti. La dirigenza della Roma lo sa, noi siamo pronti a sederci per trattare. Zaniolo sta molto bene a Roma ed il suo rapporto con i tifosi è eccellente”.