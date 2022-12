Colpaccio Napoli, De Laurentiis gongola: sta per arrivare a Castel Volturno

Napoli, il colpaccio del mercato di gennaio sta per giungere in città: svelata la data dell’arrivo a Castel Volturno, si allenerà prestissimo.

Il Napoli di mister Luciano Spalletti potrà ben presto contare sulle qualità di un nuovo calciatore. Il club partenopeo, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, sembra aver già chiuso per l’arrivo di un nuovo membro nella rosa partenopea. Si tratta di Bartosz Bereszynski, difensore di proprietà della Sampdoria. Il giocatore sembra destinato alla casacca azzurra a partire da gennaio.

Nonostante il Napoli non avesse particolare bisogno di nuovi rinforzi da aggregare alla rosa già esistente visti i risultati raggiunti nella prima parte di stagione, il club opererà diversamente. L’arrivo di Bereszynski a Napoli, infatti, sembra oramai affare concluso. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, artefice dello scoppiettante calciomercato estivo, sembra aver chiuso la trattativa con la Sampdoria per l’arrivo del difensore polacco.

Calciomercato Napoli, ecco quando arriva Bereszynski

Incassato l’assenso del giocatore e della società blucerchiata, il Napoli di Spalletti si appresta a dare il benvenuto al quello che sarà, tra pochissimi giorni, il nuovo arrivato. Appena si aprirà ufficialmente la finestra di trasferimenti invernali del mese di gennaio, infatti, il Napoli ufficializzerà l’arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria. Il calciatore, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe già parlato con il connazionale e futuro compagno di spogliatoio Piotr Zielinski. I due, infatti, sono compagni in Nazionale e sono stati recentemente impegnati ai Mondiali in Qatar.

Bereszynski avrebbe chiesto informazioni al centrocampista che, rispondendo nei minimi dettagli, avrebbe spiegato tutto ciò che c’è da sapere sul mondo partenopeo. Dopo ben sette stagioni in Liguria, il polacco è pronto a cambiare casacca, alla ricerca di una avventura di alto profilo. Visti i trent’anni sulla carta d’identità, quella napoletana potrebbe essere l’ultima occasione per il lancio assoluto nell’Olimpo del calcio. Bereszynski scalpita. Non a caso, allo scoccare del 2023, piomberà all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per mettersi a disposizione di Spalletti. L’obiettivo è arrivare pronto al match dell’8 gennaio, quando in calendario ci sarà proprio la gara contro la ‘sua’ Sampdoria.