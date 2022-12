👀 Napoli, addio eccellente in attacco: “Ma il sostituto sarà all’altezza”

Voci di mercato in casa Napoli. L’attaccante potrebbe presto lasciare, ma già si parla di un sostituto all’altezza.

Il mercato non si ferma. In attesa della riapertura ufficiale tra qualche settimana, le voci iniziano a correre. Non solo per quanto riguarda l’imminente finestra di riparazione, ma anche per quanto riguarda il prossimo mercato estivo dove potrebbero esserci molti cambiamenti. Alcuni di questi riguardano anche il Napoli.

Uno dei calciatori che potrebbe lasciare Napoli e Hirving Lozano. Arrivato nel 2019 con grandi aspettative, il messicano ha solo in parte rispettato le attese. Secondo il collega di NapoliMagazine Emanuele Cammaroto, in seno alla dirigenza azzurra si starebbero facendo già alcune valutazioni per la prossima stagione.

L’indicazione che starebbe emergendo è quella di valutare le proposte che saranno fatte. Non è quindi ipotesi remota un’addio di Lozano al termine della stagione. Il Napoli si starebbe inoltre già guardando intorno per cercare un sostituto all’altezza. E, sempre secondo Cammaroto, gli azzurri lo starebbero già cercando. Resta però da vedere la situazione Lozano, in quanto tutto dipenderà da quale sarà la decisione definitiva riguardo il messicano.

Napoli, per il dopo Lozano si valutano diversi profili

“Lo staff azzurro sta monitorando diversi profili, sia sul mercato inglese che su quello francese” scrive Cammaroto, tranquillizzando i tifosi azzurri che il sostituto sarà all’altezza. Per quanto riguarda Lozano invece l’orientamento della dirigenza è quello di accettare offerta per almeno 25-27 milioni. Cifre che consentirebbero al Napoli di recuperare parte dell’investimento fatto a suo tempo per il messicano.

Dalla Premier potrebbe arrivare qualche offerta e quella cifra potrebbe essere immediatamente reinvestita per un sostituto all’altezza. Altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo al monte ingaggi. Lozano al momento è tra i calciatori più pagati della rosa e un suo addio consentirebbe al Napoli di disporre di ulteriori risorse per investire sul mercato.