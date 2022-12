Drake ormai è azzurro: la star indossa un altro capo del Napoli

Il celebre rapper canadese posta una foto con indosso un altro capo del Napoli: è la seconda volta che succede in poche settimane.

Che il brand Napoli negli ultimi anni abbia avuto una grandissima crescita è ormai fuori di dubbio. La N azzurra è ormai stabilmente conosciuta in tutto il mondo. Merito non solo della leggenda di Maradona che continua ad attirare tifosi e appassionati, ma anche di strategie commerciali in grado di fare breccia non solo tra i tifosi più affezionati.

Se qualche anno fa era difficile trovare capi della SSC Napoli al di fuori della città partenopea o al di fuori di chi, in un modo o nell’altro condivideva un legame di tifo o di sangue con Napoli, adesso anche tifosi neutrali o semplici appassionati si stanno avvicinando al brand azzurro. E alcuni di loro sono anche famosi, con tutto ciò che ne consegue in fatto di visibilità.

Un esempio è il rapper canadese Drake. Oltre al talento musicale, Drake è anche celebre per essere un grande appassionato di sport. Famoso il suo supporto per il Toronto Raptors, squadra di basket che milita in NBA. Ma la passione di Drake non si ferma al basket e ultimamente il rapper sta anche indossando indumenti legati al calcio, alla SSC Napoli in particolare.

Drake si tinge nuovamente d'azzurro dopo averlo fatto un paio di settimane fa 🔵👀#Napoli pic.twitter.com/snNdzrvgWA — serieAnews.com (@serieAnews_com) December 17, 2022

Drake, ci risiamo: il rapper indossa di nuovo i colori del Napoli

Già qualche settimana fa Drake era stato beccato con indosso una tuta dal Napoli. Adesso il rapper canadese ne ha indossata un’altra. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, più di 140 milioni di followers, è apparsa una stories che vede lo stesso Drake indossare una tuta del Napoli di qualche stagione fa, precisamente quando il club di Aurelio De Laurentiis aveva come sponsor tecnico il marchio Macron.

Il profilo del rapper è stato quindi immediatamente inondati di messaggi da parte di tantissimi tifosi del Napoli. Felici per la ‘conferma’, nonostante Drake non abbia mai pubblicamente fatto dichiarazioni di tifo per una squadra calcistica in particolare, tanti supporters partenopei hanno volito condividere la gioia e l’orgoglio per un personaggio famoso che ha scelto di indossare i colori azzurri.