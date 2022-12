Mercato Napoli, ecco il regalo di De Laurentiis: è ufficiale prima di capodanno

Arrivano novità importanti in casa Napoli, con De Laurentiis che fa il proprio regalo di mercato alla squadra: l’ufficialità può arrivare già prima di capodanno.

Il Napoli, anche con le feste che appaiono sempre più imminenti, resta concentrato sul calciomercato. Cristiano Giuntoli sta, infatti, cercando le soluzioni migliori per andare a rafforzare la squadra. Mentre, dal canto suo, Aurelio De Laurentiis sta preparando il proprio regalo ai suoi. L’annuncio è previsto molto presto.

Il Napoli continua a lavorare al seguito di Luciano Spalletti e scenderà in campo, proprio questa sera, contro il Villarreal. Alle 20:30 si apriranno le danze di una nuova amichevole al Diego Armando Maradona, in attesa della finale dei Mondiali che domani decreterà la fine della competizione in Qatar. E la nazionale vincitrice.

Il club, inoltre, non si ferma ovviamente neppure sul mercato. Sul tavolo delle trattative c’è a tal proposito un’operazione già avviata e attualmente a buon punto. Tanto che De Laurentiis sta preparando l’annuncio, con l’intenzione di volerlo dare prima di capodanno. Queste le ultime sullo scambio Zanoli-Bereszynski.

Mercato Napoli, le ultime sullo scambio Zanoli-Bereszynski: l’annuncio può arrivare entro capodanno

A parlare dell’operazione che sta portando Bereszynski al Napoli, con Zanoli in prestito alla Sampdoria, è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ con la propria edizione odierna. “L’ufficialità arriverà nella prossima settimana, prima di capodanno, ma Napoli e Sampdoria hanno definito i prestiti secchi sino a giugno 2023″, si legge sul quotidiano sportivo. La trattativa, che sta andando avanti da diversi giorni, sta così portando avanti i suoi (buoni) frutti.

Perciò l’operazione sarà stipulata in questo modo: “Bereszynski passerà in azzurro, mentre il classe 2000 Zanoli in si trasferirà blucerchiato”. Queste le finalità principali dell’affare: “Proprio Zanoli potrà crescere giocando di più. Invece, per quanto riguarda l’esperto polacco, sarà un’alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo anche per la Champions, visto l’esperienza internazionale”. Bereszynski è infatti anche reduce dai Mondiali in Qatar, dove ha preso parte alle gare giocate dalla Polonia prima dell’eliminazione dalla competizione.