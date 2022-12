😨 “Lo vogliono tre club”: Napoli, la risposta dell’azzurro alle avance di mercato

Il Napoli cerca di comprendere come gestire una situazione di mercato in particolare: tre club vogliono il giocatore, questa la sua risposta.

Il Napoli, impegnato sul mercato con un’operazione in particolare che sta volgendo al termine, pensa anche ad un’altra situazione che appare ancora in bilico. Il giocatore azzurro sta ricevendo diverse avance di mercato, con tre club in particolare che lo vorrebbero già a gennaio. Questa la sua risposta.

Cristiano Giuntoli, quindi, sta ragionando dinanzi alle diverse possibilità di mercato che si stanno prospettando per il Napoli. Se da un lato per l’operazione di prestito di Bartosz Bereszynski mancherebbe solamente l’ufficialità , dall’altro ci sono diversi punti interrogativi.

Primo tra tutti quello che riguarda la zona di campo della porta. Il Napoli, infatti, non ha dubbi sul primo posto nelle gerarchie occupato da Alex Meret. Ma qualche perplessità in più sorge in merito al profilo di Salvatore Sirigu. Il portiere, attualmente secondo tra le file azzurre, sta ricevendo diverse avance. Ma le sue intenzioni sembrerebbero essere al momento chiare.

Calciomercato Napoli, tre club vogliono Sirigu ma la sua risposta è chiara: questa la volontà del portiere

Nell’edizione odierna, il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Specialmente per quanto riguarda la porta della squadra affidata alla guida Luciano Spalletti. Intanto, da sottolineare, c’è il ritorno in rosa di Nikita Contini. L’estremo difensore è cresciuto nelle giovanili del Napoli e, dopo un’esperienza di prestito alla Sampdoria, è tornato per fare il terzo portiere.

Ma non è ovviamente finita qui. Perché la situazione si fa più complessa quando il discorso arriva a toccare Salvatore Sirigu. Sul ‘Corriere dello Sport’ si legge: “Al portiere sardo un po’ di manifestazioni di stima sono arrivate, eccome: lo prenderebbe la Salernitana. Ma non solo perché interessato è anche lo Spezia e la stessa Sampdoria. Per il momento, come ha deciso il destino, è costretto a sottoporsi al differenziato in palestra. Ma il guardaspalle di Meret vorrebbe rimanere al Napoli“. Una notizia che spiazza, dal momento che dalle ultime indiscrezioni era stato dato come probabilissimo partente.Â